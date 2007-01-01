



Глава Пентагона обвинил Иран в спонсорстве терроризма

2017 Февраль 04 ( Пятница ) 10:39:22

rambler: Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис считает Иран одним из главных спонсоров мирового терроризма, передает Reuters. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Токио после его встречи с японским коллегой Томоми Инадой.

«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — пояснил Мэттис. При этом министр обороны США не читает необходимым «увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана».

Как ранее сообщали «Известия», указ президента США Дональда Трампа о защите американцев от терроризма предусматривает запрет на въезд гражданам Ирана в течение 90 дней.

В пятницу, 3 февраля, Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана на 13 человек и 12 различных организаций. Ограничения были введены в связи с иранской программой разработки баллистических ракет и деятельностью Корпуса «стражей исламской революции». Иран отреагировал на это угрозой принятия ответных мер.