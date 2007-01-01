

Суд Сиэттла временно приостановил действие иммиграционного указа Трампа 2017 Февраль 04 ( Пятница ) 10:33:14



РБК: Федеральный судья Джеймс Робарт города Сиэттл на время рассмотрения иска, поданного двумя штатами, Вашингтон и Миннесота, заблокировал действие иммиграционного указа президента Дональда Трампа на территории США. Об этом сообщает Associated Press. Речь идет о запрете въезда в США гражданам из семи исламских стран.



«Штат выполнил свою обязанность в демонстрации непосредственного и непоправимого урона. Временный судебный запрет распространяется на всю страну», — огласил решение судья.



Как сообщил генеральный прокурора штата Боб Фергюсон, рассмотрение иска двух штатов может занять около месяца. После решения суда Фергюсон сказал, что граждане указанных стран теперь могут подать заявление на въезд в США.



«Решение судьи Робарт вступает в силу немедленно», — заметил Фергюсон. Он добавил, что оно «положило конец неконституционному и незаконному распоряжению президента Трампа». «Закон — это мощная вещь. Он имеет возможность держать всех в подотчетности, в том числе и президента Соединенных Штатов», — заключил Фергюсон.



Как передает Reuters, Белый дом заявил, что считает иммиграционный указ Трампа «законным и правильным». Минюст США заявил, что намерен опротестовать решение суда.



Суд в Сиэттле заблокировал действие указа Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов», который был подписан 27 января. Документ ввел 90-дневный запрет на въезд



в США для граждан семи стран Ближнего Востока (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан).



Ранее, 29 января, Федеральный суд в Нью-Йорке разрешил временное пребывание в США гражданам семи стран Ближнего Востока, которые уже прилетели в Штаты и были задержаны в аэропортах в связи указом Трампа.

