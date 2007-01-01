



Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 18:51:41

DW: Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение России установить пограничную зону нарушением межгосударственного соглашения о границе. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу, 3 февраля. Он назвал решение Москвы "чисто политическим выпадом".

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях", - посетовал Лукашенко. Президент Беларуси убежден, что его страна, в свою очередь, "ни одного договора не нарушила". Россия же, по словам Лукашенко, "пинает их в хвост и в гриву".

1 февраля стало известно об установлении пограничной зоны на российско-белорусской границе. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников. Решение принято для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", поясняется в документе. Действие приказа распространяется на ряд районов Смоленской, Псковской и Брянской областей, где должны быть обозначены места для прохода лиц, въезда транспортных средств, а также установлены предупреждающие знаки.

В начале января 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США при условии их въезда в страну через минский аэропорт.