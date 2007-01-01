



В Канаде во время теракта в мечети погибли шесть человек

2017 Февраль 01 ( Вторник ) 10:24:45

В городе Квебек на востоке Канады 29 января неизвестные открыли стрельбу в здании Исламского культурного центра, где во время вечерней молитвы собрались около 40 человек. По данным полиции, шесть человек погибли, восемь ранены, сообщила представитель полиции Кристин Кулон в ночь на понедельник, 30 января.

По ее словам, в результате масштабной поисковой операции полиции удалось задержать два человека. Один из них пытался скрыться. Полиции установила, что он двигался по направлению к острову Орлеан в устье реки Святого Лаврентия. После продолжительного преследования он был задержан в 20 километрах от мечети и взят под стражу. По периметру исламского культурного центра Квебека, который является религиозной, социальной и экономической организацией, а также вмещает большую мечеть, были оперативно выставлены заграждения, все находившиеся в здании эвакуированы.

Премьер Канады назвал нападение терактом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших, назвал произошедшее "трусливой атакой" и добавил, что канадцы скорбят о погибших. Позже глава правительства страны заявил о том, что нападение на мечеть является террористическим актом против мусульман. Подобным "бессмысленным деяниям" нет места "в наших общинах, городах и в нашей стране", подчеркнул Трюдо.

Нападение решительно осудил и глава провинции Квебек Филипп Кияр. Квебек отвергает "такое варварское насилие" и выражает солидарность "со всеми жителями Квебека мусульманской веры", подчеркнул он.

Во время вечерней молитвы

Нападение произошло 29 января в 21.15 по местному времени (05.15 30 января мск) во время вечерней молитвы. По свидетельствам очевидцев, в здание ворвались двое неизвестных, лица которых были скрыты под масками-балаклавами, и открыли огонь. По другим данным, стрелявших было трое. Стрелявшие кричали "Аллах акбар".

В помещении на момент трагедии находились преимущественно мужчины, женщины собрались для богослужения на втором этаже здания. Среди посетителей мечети были и дети. Пока неизвестно, сколько людей находились в здании в момент нападения. Обычно в вечерних молитвах участвуют от 60 до 100 человек, сообщил руководитель культурного центра Мохаммад Янги.

В июне 2016 года во время священного для мусульман месяца Рамадан на ступенях здания была оставлена голова свиньи.

Накануне премьер Канады Трюдо пообещал въезд в страну всем тем, кому в соответствии с указом нового президента США Дональда Трампа отказано в праве пребывания на территории Соединенных Штатов. "Канадцы примут тех, кто спасается от преследований, террора и войны - вне зависимости от их религиозной принадлежности. Наша сила - в разнообразии", - написал Трюдо в своем Twitter.