



«Интерфакс» сообщил о связях арестованных офицеров ФСБ с ЦРУ

2017 Январь 31 ( Вторник ) 18:38:48

Двое фигурантов дела о госизмене в ФСБ сотрудничали с ЦРУ, узнал «Интерфакс». По данным агентства, обвинения предъявлены четырем фигурантам дела

Арестованные по делу о госизмене сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Начальник отдела ЦИБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — рассказал один из собеседников агентства.

По его сведениям, обвинения предъявлены четырем фигурантам дела, но еще до восьми человек проходят по делу в качестве соучастников. Они, по словам источника агентства, «могут отделаться статусом свидетеля».

Другой источник рассказал, что «каждый из фигурантов занимался своим делом». Кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами, пояснил он. «И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что главным «в этой цепочке» был не старший по должности и званию.