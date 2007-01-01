"Вопиющее нарушение договоренностей": в ЕС призвали немедленно прекратить бои вокруг Авдеевки - заявление

Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, переданном собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренном Минскими соглашениями. Это ставит мирных жителей под серьезную угрозу. Кроме того, эти последние события уже вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг местным общинам. Мы призываем немедленно прекратить бои», – говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур. «Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации Минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», – убеждены в ЕС.

В заявлении также отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

Сегодня с участием руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.