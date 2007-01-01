

Reuters

СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Асада

2017 Январь 31 ( Понедельник ) 00:04:18

rambler.ru : Президент Сирии Башар Асад находится в критическом состоянии и «прикован к постели». Такое заявление сделал ведущий телеканала «Аль-Джазира» Фасал аль-Касим, известный как ярый противник политики главы сирийской республики. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт аль-Касима в Twitter.

Как уточняет журналист в своей записи, Асад не находится в коме. В то же время турецкое проправительственное издание Daily Sabah заявляет, что президент Сирии доставлен в больницу с церебральным инфарктом, а издание Al-Diyar заявляет, что глава государства пережил инсульт. На прошлой неделе уже появлялись сообщения о проблемах со здоровьем у Башара Асада. В администрации президента тогда заявили, что целью распространения ложной информации, распространяемой противниками властей сирийской республики, было подорвать моральный дух сирийской армии.