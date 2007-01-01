

Ответил за «переписку Суркова» 2017 Январь 30 ( Воскресенье ) 00:10:48





Владимир Аникеев по пути к вершине своего «творчества» — «Шалтай-Болтаю» — поработал в журналистике и PR и был вхож в администрацию президента РФ. Корреспонденту «Росбалта» удалось пообщаться с людьми, хорошо информированными о «подвигах» Владимира Аникеева (Льюис) — создателя ресурса «Шалтай-Болтай», публиковавшего переписку чиновников. Из их рассказа становится понятно, как парень из Дагестана создал хорошо отлаженный бизнес по торговле краденой приватной перепиской. А также — почему в итоге Льюис был задержан ФСБ. Как рассказали источники «Росбалта», Владимир Аникеев родился в Махачкале, потом судьба забросила его в Санкт-Петербург, где в 1990-е годы он числился в разных СМИ. «Писать статьи Володя не умел совсем. И почти и не писал их. Зато он был прирожденным разведчиком. Умел добывать нужную для статей информацию. Мог для этого выпивать с кем-то, крутить романы с секретаршами, подкупать и т. д. Постепенно у него стал появляться круг связей в различных ведомствах, источников», — рассказали собеседники агентства. По их словам, на новый уровень работы Аникеев вышел в 2001 году после знакомства с рядом питерских пиарщиков. Уже в их интересах он стал добывать компромат на бизнесменов и чиновников. А потом, в зависимости от ситуации, либо этот компромат передавался клиенту-интересанту, либо у чиновников и бизнесменов просили деньги за его нераспространение в СМИ. Примерно в 2002—2003 гг. Аникеев решил расширить свои возможности по добыче компромата, взламывая почту представителей госструктур и предпринимателей. «Владимир по своим каналам находил личные почтовые ящики «объектов» и передавал их разным питерским хакерам. Кто из них первым «ломал» почту, тот получал хорошее вознаграждение. Работа велась просто — с помощью фишинга», — сообщили источники «Росбалта». По их словам, первая «золотая рыбка» приплыла к Аникееву в середине 2000-х гг., когда он получил доступ к почте высокопоставленного питерского чиновника. Последний за то, чтобы содержимое его ящика не попало в Интернет, заплатил много денег. Следом это вынуждены были сделать еще несколько госслужащих и бизнесменов из северной столицы. «Одновременно Володя стал часто бывать на тусовках «Фонда эффективной политики» (близкая к власти в 2000-е гг. фирма политического консалтинга, возглавлявшаяся Глебом Павловским — «Росбалт»), там обзаводился новыми связями. В результате все чаще стал появляться в Москве. Даже стал вхож в администрацию президента. Там его знали как журналиста и пиарщика, точнее специалиста по «черному» PR. Нельзя сказать, что он был близок с кем-то из верхов, но некоторые чиновники с ним общались. А уж большинство секретарш и молоденьких сотрудниц АП его знали точно», — высказал мнение собеседник агентства. Бизнес на переписках постепенно вышел на федеральный уровень. К Аникееву стали обращаться клиенты из Москвы, желавшие получить доступ к почте своих врагов, кроме того, он продолжал взламывать ящики тех людей, которые могли заплатить за нераспространение порочащий информации. Попутно он занимался размещением «компроматных» статей в СМИ, организовывал сюжеты на ТВ и т. д. В какой-то момент Владимир решил вывести бизнес на переписке на новый уровень. Он приобрел профессиональное оборудование, с помощью которого можно было создавать лже-WI-FI сети и фальш-соты операторов мобильной связи. Когда это оборудование включалось в зоне, где «объект» атаки вымогателей пользовался телефоном или планшетом, эти устройства подключались к Сети по каналу, контролируемому Аникеевым. Таким образом он получал доступ к контенту, который хранился на гаджетах. По словам собеседников агентства, сначала Владимир лично с этим оборудованием проводил часы в излюбленных местах чиновников, прежде всего из администрации президента РФ, — в ресторане «Kask» и кафе «Шоколадница» в районе Ильинки, в Bosco кафе в ГУМе и т. д. Потом там начали трудиться его агенты. Скачивался весь контент, попавший в сети Аникеева, который потом переправлялся людям из его команды в Эстонии, Таиланде (а позже и на Украине). А те уже разбирались в огромном массиве информации, выискивая контент чиновников, представителей госкомпаний и других лиц, содержимое ящиков и телефонов которых может представлять интерес. Попутно Аникеев «вручную» добывал контент, в том числе через секретарш из АП, с которыми у него были крайне теплые отношения. Вначале весь полученный компромат пытались продавать через личные связи. Но это было делом опасным, да и массива информации с каждым днем становилось все больше. В результате и было решено запустить проект «Шалтай-Болтай», участники которого взяли себе псевдонимы из произведения «Алиса в стране чудес». Сам Аникеев именовал себя Льюисом — в честь создателя сказки Льюиса Кэрролла. Проект сразу громко заявил о себе рядом публикаций в Интернете. «В результате, помимо краденого контента, Володе уже понесли переписку чиновников и бизнесменов разные люди, которые хотели, чтобы она попала в Сеть, но выглядело все так, будто это работа хакеров. На сайте «Шалтай-Болтая» было значительное число переписки, которая никак не могла «утечь» ни при помощи фишинга, ни — фальш-сот и лже-WI-FI», — полагает источник агентства. Главной же цели Льюис добился — чужая переписка превратилась в большой и доходный бизнес. «Продажа на аукционах содержимого ящиков за биткоины, конечно, приносила определенную прибыль. Но основные средства за то, чтобы переписка не попала в Сеть или, наоборот, появилась на «Шалтай-Болтае», платились наличными в Москве и Питере. Поэтому, как Аникеев ни старался совсем не появляться в РФ, у него это не получалось. Кроме двух российских столиц, он много времени проводил на Украине, где обзавелся множеством друзей и подружек, лично основал или принимал участие в создании множества сайтов «компроматной» направленности или выставляющих чужие переписки. Также он часто бывал в Таиланде, так как ему полюбилась эта страна. К тому же там проживали и обрабатывали массивы ворованного контента несколько членов команды «Шалтай-Болтая». Собеседники агентства полагают, что успешная карьера Льюиса прервалась по нескольким причинам. Во-первых, он стал публиковать много контента, исходя из личных политических убеждений. «Во-вторых, Владимир в силу своего характера не мог работать с одной какой-то влиятельной группой. Сегодня он с одними, завтра — с другими. Мог одновременно трудиться на несколько конкурирующих групп, каждому клянясь в преданности», — отмечают источники «Росбалта». В результате подразделению, возглавляемому сотрудником Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Непосредственным исполнителем был контрразведчик Дмитрий Докучаев. Сотрудникам ЦИБ удалось вычислить всех участников команды «Шалтай-Болтая», включая Льюиса. Только никаких задержаний тогда не последовало. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем». Известно, что Михайлов встречался с представителями группировки. А потом ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. После лета прошлого года пошли разговоры, что у «Шалтай-Болтая» новый куратор. Осенью 2016 года стало известно, что в руках у Льюиса находится переписка помощника президента РФ Владислава Суркова и он организует ее (возможно, в откорректированном виде) размещение на украинских сайтах. «Куратор ли об этом попросил Володю, или он сам ее заполучил и из-за своих политических убеждений решил разместить, — неизвестно. Как уже говорили, Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», — рассказал источник агентства. В результате в ходе оперативной комбинации Льюиса в октябре 2016 года выманили в Санкт-Петербург — под предлогом получения крупной суммы за одну работу. Однако вместо чемоданчика с деньгами его в северной столице ждали оперативники ФСБ. Помешать публикации «переписки Суркова» это уже не смогло. Отдельные члены команды «Шалтай-Болтая» (в частности на Украине и в Таиланде) продолжают работать со старым контентом, которого накопилось много. Некоторые из них объявлены в розыск. Аникеев был задержан, а потом арестован. СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Льюис буквально на втором допросе начал сотрудничать со следствием и давать информацию буквально обо всем, что ему известно. Что конкретно сообщил Аникеев, неясно. Однако можно сделать определенные выводы из того, что в декабре 2016 года были задержаны сотрудники ЦИБ Михайлов и Докучаев. Тогда же уволился со своего поста руководитель аппарата Суркова Александр Павлов. Газета «Ведомости» связывала последнее кадровое изменение с утечкой «переписки Суркова» на украинский сайт. Герман Александров http://www.rosbalt.ru