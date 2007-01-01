

Администрация Трампа рассматривает возможность отмены антироссийских санкций 2017 Январь 27 ( Пятница ) 19:30:48



newsru.com: Советник нового президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FoxNews подтвердила, что Белый дом рассматривает возможность снятия антироссийских санкций и вскоре возможно их ослабление. "Все это находится в процессе рассмотрения", - заявила она в ответ на вопрос, касающийся слухов, распространенных накануне первого после инаугурации телефонного разговора нового американского лидера с главой России Владимиром Путиным. О том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили проект указа об отмене санкций против России, ранее написал в Twitter старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. "Источники сообщили, что администрация Трампа подготовила указ о снятии санкций в отношении России", - написал Потье и прибавил, что если эта информация подтвердится, то это станет "самым большим разочарованием за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия, чтобы остановить реваншистскую Россию". Информацию об указе, отменяющем санкции, подтвердила со ссылкой на свои "несколько источников" и сотрудница американского издания Politico Сьюзен Глассер. "Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", - говорится в ее Twitter. В предыдущем сообщении она написала о смягчении санкций как о слухах и поинтересовалась, произойдет ли это до утверждения Рекса Тиллерсона государственным секретарем США. В то же время отмечается, что распоряжением президента могут быть сняты только санкции, введенные за захват Крыма и за войну в Донбассе. Остальные, в том числе связанные с актом Магнитского, могут быть отменены только Конгрессом. Кроме того, сообщалось, что сенаторы разработали закон, который не позволит президенту отменить санкции против России. Фабрис Потье добавил, что в субботу, 28 января, Трамп собирается поговорить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а только потом с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится в субботу, 28 января. Он призвал не ждать, что в разговоре будет затронут широкий круг тем. По словам Пескова, Путин обсудит основные моменты отношений Москвы и Вашингтона. В Кремле также прокомментировали и информацию об указе, отменяющем санкции против России. Там подчеркнули, что данные эти пока неофициальные и не подтвержденные. "Ничего об этом не известно; насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков журналистам. В команде Трампа ранее заявляли, что новый американский президент полон решимости наладить отношения с Россией, а сам он говорил о возможности снятия санкций в обмен на подписание двустороннего соглашения о сокращении ядерного потенциала. В Кремле отметили, что таких переговоров не ведется. В Европе боятся, что США договорятся об отмене санкций в обход ЕС, такие опасения выражали в Италии и Франции, призывая США действовать вместе с Евросоюзом. Насчет возможной отмены ограничений в отношении РФ беспокоился президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что "Украина очень благодарна США за санкции против России" и не видит "никаких причин для того, чтобы их отменяли".