



Греция не выдаст Турции бежавших военных

2017 Январь 26 ( Четверг ) 17:51:32

Верховный суд Греции постановил не выдавать Турции восьмерых турецких военнослужащих, бежавших из своей страны после попытки переворота летом 2016 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

Напомним, что указанные военные – это офицеры ВВС, которые на военном вертолете бежали в Грецию и попросили убежища.

На сегодня в Турции к ответственности привлечено около 100 тысяч человек, обвиняемых в причастности в той или иной степени к движению «Хизмет» Фетулла Гюлена. Около 15 тысяч – это военнослужащие, многие из которых арестованы. -02D-