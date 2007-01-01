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В мире 2017
Жители Талыша не хотят возвращаться в село

Жители Талыша не хотят возвращаться в село

2017 Январь 26 ( Четверг )  17:06:58
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Эвакуированные из села Талыш после апрельской войны армяне, отказываются вернуться, сообщает сайт армянской службы радиостанции «Свобода».

Об этом  радиостанции заявила Маринэ Саакян, которая заявила местным властям, что не поедет в село, где невозможно жить.

Несмотря на утверждения армянских  чиновников, что в результате боевых действий армянская сторона не потеряла территорий, местные власти  строят для жителей Талыша новые дома в других местах, включая  Шушу.

Однако жители села утверждают, что в Талыше нет необходимых для проживания условий: Нет детского сада, школы, больницы, магазина. Как там жить?

Напомним, что 2-4 апреля азербайджанские войска заняли высоты вокруг данного села на севере Карабаха, и местные жители были эвакуированы. Само село, где проживало несколько сот человек, сильно пострадало от артобстрелов и попытки армянской стороны  восстановить его, результатов не дали.

Армянские военные признают, что позиции азербайджанской стороны позволяют держать под контролем не только само село, но и позиции армянских войск. -02D-

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