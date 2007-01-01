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Назарбаев передает часть полномочий правительству и парламенту

2017 Январь 26 ( Среда ) 09:21:18

DW: В Казахстане подготовлена реформа власти, предполагающая перераспределение государственных полномочий. Об этом в среду, 25 января, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении.

По его словам, главная суть реформы состоит в передаче президентом ряда своих полномочий парламенту и правительству. Назарбаев отметил, что для президента приоритетами станут "стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти". Кроме того, работа главы государства сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

Вместе с тем предполагается усиление роли правительства и парламента Казахстана. Соответствующие поправки кабинет министров должен в приоритетном порядке внести в парламент для принятия до конца текущей сессии.

Отход от "сильной президентской вертикали" Назарбаев объяснил тем, что она была нужна лишь "в ходе преодоления огромных трудностей становления государства".

Предлагаемые меры, которые были разработаны специальной рабочей группой, созданной по президентскому распоряжению, будут вынесены на всенародное обсуждение. Нурсултан Назарбаев сообщил, что уже подписал соответствующий указ.