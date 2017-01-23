

В первый день мирные переговоры по Сирии быстро перешли в ссору 2017 Январь 24 ( Вторник ) 12:59:22



Inopressa.ru: Первая за шесть лет гражданской войны встреча лицом к лицу сирийских мятежников и правительственных чиновников резко оборвалась в понедельник: дипломатические переговоры быстро превратились в жесткую критику и встречные обвинения", - сообщают корреспонденты The New York Times Анн Бэрнард и Хваида Саад в репортаже из Астаны. В столице Казахстана прошли переговоры, организованные Россией и Турцией с целью "продемонстрировать все более доминирующую роль Москвы в дипломатии, а также ее новое взаимопонимание с правительством Турции, одним из главных сторонников мятежников", говорится в статье. Однако "сирийские делегации почти сразу же начали пререкаться и отказались от прямых переговоров". Эти трения, отмечает издание, "продемонстрировали вызовы, по-прежнему стоящие перед Россией - самым могущественным союзником правительства Сирии - в ее стремлении доказать, что российский подход может достичь большего, чем практически бесплодные усилия прошлых лет под руководством США и ООН". Как бы то ни было, от переговоров в Астане и не ждали большого прогресса. "Многие дипломаты и аналитики говорят, что по большей части секретные переговоры, проходившие в последние месяцы между Россией, Турцией и Ираном, более значимы", - пишут авторы статьи. В публикации отмечается, что "роль США в Сирии и на Ближнем Востоке, как многие считают, стала менее важной в президентство Барака Обама", так как он "сопротивлялся углублению американского вмешательства в сирийский конфликт". В результате ведущая роль перешла к России. Что касается Дональда Трампа, то он "выказал широкую поддержку российского лидерства и политики и послал противоречивые сигналы по Сирии", пишут авторы. "Официально все стороны сирийского конфликта формулируют цель переговоров в Астане как подтверждение хрупкой договоренности о прекращении огня, с тем чтобы реанимировать переговоры в Женеве", отмечается в публикации. Если этого удастся достичь, по словам спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, откроется путь к обсуждению более существенных политических вопросов на переговорах, запланированных в Женеве в феврале. Западные дипломаты "настороженно следили за переговорами в Астане, пытаясь понять, не являются ли они попыткой России в конечном итоге заместить обсуждения в Женеве", проходящие в формате ООН-Россия-США и "подвергшиеся критике российского правительства", продолжают корреспонденты. Как считают Россия и правительство Сирии, рамки женевских переговоров "не требуют ухода в отставку президента Башара Асада", тогда как сирийская оппозиция настаивала на обратном. "На деле все больше западных стран, в том числе США и даже некоторые сторонники мятежников на Ближнем Востоке, например Турция, приблизились к российской позиции", - пишут авторы статьи.