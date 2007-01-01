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Трамп подписал указ о выходе CША из Транстихоокеанского партнерства

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 22:20:54

INTERFAX.RU: Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства, сообщает агентство Associated Press.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - заявил он после подписания документа.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, которое он называл "потенциально катастрофическим для США. Вместо этого он обещал "договариваться о справедливых двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и промышленность обратно на американские берега".

Целью подписания договора о ТТП являлось создание зоны свободной торговли АТР с участием 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили, Японии, на долю которых приходится порядка 40% общего объема мировой торговли. В феврале 2016 года соглашение было подписано 12 государствами региона, но так и не было ратифицировано.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал подписать указы об изменении политики США в сфере внешней торговли в первые дни на посту президента США.

Как ожидается, в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году. В минувшее воскресенье Трамп сообщил, что намерен начать переговоры с лидерами двух стран о модификации соглашения.