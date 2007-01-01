Трамп обрушит нефтяной рынок

Страны ОПЕК начали консультации в связи с новой энергетической политикой США, заявленной администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо. При этом он отметил, что для картеля важно выждать, чтобы оценить, как новая политика Штатов будет реализована.

В программном заявлении администрации нового президента США говорится, что при Дональде Трампе страна намерена добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести «революцию» в сфере добычи шельфового газа и нефти.

«ОПЕК дочиста высасывает деньги из наших кошельков», — заявил Трамп на прошлой неделе.

Старший вице-президент Argus Вячеслав Мищенко полагает, что Америке в ближайшие годы в любом случае не удастся стать энергонезависимой. «Если не ОПЕК, то кто-то другой», — говорит эксперт.

При собственной добыче США в районе 9 млн баррелей в день суточная загрузка американских нефтеперерабатывающих заводов, по данным Argus, составляет около 16,6 млн баррелей. Связано это с тем, что по большей части в Америке добывается «легкая» нефть, продукты из которой (средние дистилляты и различные виды нафты) в Штатах мало востребованы и поэтому отправляются на экспорт. Для собственного же потребления США используют нефтепродукты, полученные из более дешевой «тяжелой» нефти, поставляемой другими производителями.

По данным американской Energy Information Administration, США в 2016 году импортировали около 7,8 млн баррелей в сутки, причем порядка 41% приходилось на поставки из стран ОПЕК (в первую очередь из Саудовской Аравии и Венесуэлы). Из независимых производителей больше всех в Штаты поставляет Канада (также около 41%).

Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин говорит, что если все меры, запланированные администрацией Трампа, будут реализованы, у Штатов есть хорошие шансы как минимум значительно снизить зависимость от поставок из стран ОПЕК и от импорта нефти в целом.

Речь идет о поощрении и субсидировании внутренней добычи, расширении экспорта и даже введении заградительных пошлин на ввоз нефти.

«Если все это будет реализовано, на мировом рынке опять окажется больше нефти, чем нужно, вырастет навес предложения над спросом, с которым ОПЕК уже ничего не сможет сделать, — предупреждает Крутихин. — Это означает начало новых ценовых войн, демпинг в борьбе за долю рынка, что пагубно скажется для стран, «сидящих на сырьевой игле».

Кстати, глава Счетной палаты Татьяна Голикова в середине января говорила, что, несмотря на положительные сдвиги в экономике, Россия все еще «сидит» на той самой «нефтяной игле».

Таким образом, реализация планов Трампа может нивелировать эффект, которого удалось добиться ОПЕК и независимым производителям (в том числе России), заключив соглашение об ограничении добычи.

Впрочем, далеко не факт, что команда нового президента США сможет воплотить в жизнь все свои инициативы. Так, о развитии добычи углеводородов на шельфе Дональд Трамп говорил еще в прошлом году, до своего избрания на пост президента. Но здесь ситуация осложняется «прощальным подарком» экс-президента Барака Обамы, администрация которого в конце декабря наложила пятилетний запрет на бурение на тихоокеанском и арктическом шельфах США. Как сообщалось ранее, для того чтобы отменить это решение, команде Трампа может потребоваться до нескольких лет.

По словам Вячеслава Мищенко, США вряд ли удастся за счет собственной добычи полностью заместить объемы, поступающие из стран ОПЕК (при условии, что Америка действительно от них откажется). Помимо того что из-за запрета Обамы могут возникнуть сложности с масштабным освоением шельфа, проблема заключается в том, что американская нефтянка очень быстро реагирует на изменение рыночной конъюнктуры. «При текущих ценах добыча сланцевой нефти в США рентабельна, — говорит Мищенко. — Но если цены пойдут вниз, то и объемы производства будут сокращаться».

Уровень рентабельности добычи в Америке сильно разнится в зависимости от проекта и в среднем составляет $35–50 за баррель, но основной точкой отсчета считается именно $50. Учитывая, что объемы добычи в США являются одним из основных факторов, влияющих на мировые нефтяные цены, рост этой добычи будет давить на котировки, а следовательно, будет сокращаться производство, становящееся менее рентабельным.

Вячеслав Мищенко полагает, что Штаты будут закупать нефть у ряда мелких поставщиков, частично замещая объемы ОПЕК. «Но не у России, — говорит эксперт. — Во всяком случае, до тех пор, пока не будут отменены санкции».