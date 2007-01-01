



Президент Трам объявил идею своего правления – Америка превыше всего

2017 Январь 20 ( Пятница ) 21:48:35

45-й президент США Дональд Трамп вступил в свою должность, принеся присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне.

Здесь же по традиции он произнес свою первую программную речь в качестве президента США.

Лейтмотивом речи Трампа была идея «Америка превыше всего». Речь напоминала речь Владимира Путина 7 мая 2000 года во время его инаугурации, когда он заявил словами русского философа Ильина, что Россия собирается, и ее интересы стоят превыше всего, отмечает Turan.

Также как и Путин Трам заявил, что все инвестиции должны быть направлены в первую очередь на проекты внутрь государства, на поддержку собственной промышленности и обеспечения работой собственных граждан.

Однако известно, что сам Трамп делал свой бизнес во многом за пределами США, выбирая в качестве партнеров также авторитарные страны, такие как Россия, Азербайджан. После избрания Трам стал сворачивать свой бизнес за рубежом, давая понять, что он закрывается от старых бизнес связей и интересов.

Трам обещал вернуть величие Америки, дружить с другими странами, но руководствоваться при этом своими национальными интересами. В его речи сквозила идея ответственности США за судьбу мира и решимости взять на себя мировое лидерство.

Трамп также заявил, что власть оторвалась от народа, и он будет добиваться того, чтобы правительство, все ветви власти служили гражданам, а народ имел бы доступ к государственным ресурсам.

Он так заявил о беспощадной борьбе против радикального ислама, до полной победы над ним. Новоиспеченный президент также обещал оградить Америку от внешних посягательств на рабочие места американцев.—0--