В мире 2017

В ожидании присяги Трампа: "худший кабмин", мятеж в команде и соратники под следствием 2017 Январь 20 ( Пятница ) 16:22:02



Inopress.ru: В преддверии церемонии инаугурации 45-го президента США западная пресса озвучивает тревоги и сомнения, связанные со вступлением в должность Дональда Трампа. The Washington Post призывает недовольных избранием Трампа "выказать уважение к должности, надеясь на то, что занимающий ее постарается завоевать уважение для себя лично". Издание утверждает, что "Трамп сформировал худший в американской истории кабинет министров". WSJ рассказывает о "мятеже" в команде Трампа, а NYT - о том, что соратники Трампа находятся под следствием. Западная пресса оценивает и вероятность изменений в российско-американских отношениях. По мнению обозревателей, несмотря на пророссийскую риторику, Трамп окажется отнюдь не легким собеседником для Москвы. Накануне инаугурации 45-го американского президента редакция The Washington Post рассуждает об "уважении к должности и надеждах на нацию". "В этом году, даже больше, чем обычно, многие из побежденных не настроены праздновать. Десятки членов Конгресса от Демократической партии бойкотируют церемонию на Капитолии. Тысячи американцев собираются в Вашингтоне, чтобы приветствовать администрацию Трампа, но и тысячи пойдут протестовать", - отмечает издание. Тем не менее, после полудня в пятницу он станет законным президентом США. Уважение к этому результату не означает преклонения перед неразумной политикой или назначениями. Признание избрания Трампа не означает, что мы закроем глаза на российское вмешательство, подавление избирателей или другие нарушения на выборах, пишут авторы статьи. "Лучшим ответом на российское вмешательство будет провести смелое расследование и предотвратить его повторение: продемонстрировать, что демократия в гораздо большей степени, чем клептократия в российском духе, способна к самоисправлению. Правильным ответом Трампу будет выказать уважение к должности, надеясь на то, что занимающий ее постарается завоевать уважение для себя лично", - заключает издание. "Сегодня, когда Дональд Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США, это станет кульминацией политического восстания, длящегося около 10 лет в стране, которая до сих пор страдает от последствий рецессии 2008 года и недовольна правительством, парализованным межпартийными раздорами", - пишет The Wall Street Journal. Трамп "говорит, что жаждет продемонстрировать перемены, которые обещал осуществить. Их главные задачи: создание рабочих мест, увеличение расходов на вооруженные силы, снижение налогов и новый подход к некоторым из самых скользких внешнеполитических проблем Америки", отмечают журналисты Майкл Ч. Бендер и Кэрол Э. Ли. Однако, судя по соцопросам, рейтинг Трампа ниже по сравнению с рейтингом его недавних предшественников на момент вступления в должность президента. Вдобавок "после того, как Трамп раскритиковал героя движения за гражданские права, конгрессмена Джона Льюиса, более 60 демократов, заседающих в Палате представителей, отказались прийти на его инаугурацию", говорится в статье. "Тем временем Трамп пытается подавить мятеж в своей собственной команде, ведающей обороной и внешней политикой", - утверждают авторы. "Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, которого Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности, давно уже в раздоре с истеблишментом разведывательного сообщества по вопросу о борьбе США с глобальным терроризмом, а теперь "столкнулся лбами" с членами команды Трампа, в том числе с Рексом Тиллерсоном (которого Трамп выбрал на пост госсекретаря), Мэттисом и Майком Помпео (кандидатом на пост директора ЦРУ)", - говорится в статье. "По словам чиновников из переходной команды и близких к ней официальных лиц, Флинн проталкивает несколько своих кандидатов на должности в Госдепартаменте и министерстве обороны и оставляет впечатление, что преувеличивает свое могущество в роли советника по национальной безопасности", - говорится в статье. "Как сообщили источники, обеспокоенность Флинном побудила команду Трампа лишить Флинна части руководящих полномочий, связанных с кибербезопасностью и борьбой против терроризма", - пишет газета, упоминая о выдвижении Трампом Томаса Боссерта на должность помощника президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы против терроризма. По мнению Пола Уолдмана, старшего обозревателя The American Prospect, "Дональд Трамп сформировал худший в американской истории кабинет министров". Его статью публикует The Washington Post. "Кабинет Дональда Трампа принесет с собой коктейль из этических проблем, неопытности, неприязни к задачам ведомств, которые должны возглавить назначенцы нового президента, а также банального, но просто беспрецедентного невежества. Дело идет к тому, что это будет, ни больше ни меньше, худший кабинет в американской истории", - утверждает автор. Он перечисляет назначенцев Трампа и заключает: "Никогда еще ни один президент США не "собирал коллекцию" из такого множества людей, которые не имеют надлежащей квалификации и (или) срывали работу ведомств, которые теперь будут им вверены". Между тем, как пишет The New York Times, Трамп примет присягу на фоне пребывания своих соратников под следствием. "Американские правоохранительные и разведывательные органы изучают перехваченные переговоры и финансовые транзакции в рамках более широкого расследования возможных связей российских официальных лиц с соратниками избранного президента Дональда Дж. Трампа, в том числе бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом, как сообщили действующие и отставные американские чиновники, - передают журналисты Майкл С. Шмидт, Мэтью Розенберг, Адам Голдман и Мэтт Апуззо. - Раз это расследование продолжается, значит, в пятницу Трамп примет присягу, пока его соратники все еще будут под следствием, - и это после того, как спецслужбы заключили, что российское правительство содействовало его избранию. В качестве президента Трамп будет контролировать эти агентства, и его полномочия позволят ему перенаправить или пресечь хотя бы некоторые из этих усилий". Пока неясно, имеют ли перехваченные переговоры отношение к Трампу, его штабу или расследованию взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии. Расследование хотя бы частично посвящено коммерческим сделкам с Россией некоторых нынешних и бывших советников Трампа. В частности, Манафорт вел бизнес с Украиной и Россией. Некоторые из его контрактов, по словам одного из источников, привлекли внимание АНБ из-за подозрений, что они связаны с ФСБ, говорится в статье. Западная пресса оценивает вероятность изменений в российско-американских отношениях после инаугурации Трампа. По мнению обозревателей, несмотря на пророссийскую риторику, Трамп окажется отнюдь не легким собеседником для Москвы. "В эти дни в России не так просто быть тем, кто ненавидит Америку. Когда в эту пятницу в должность вступит Дональд Трамп, которого российская пропаганда восхваляла в течение последних месяцев, привычный образ врага пойдет трещинами", - пишет постоянный автор Die Welt Юлия Смирнова в статье под названием "Абсурдные противоречия российских антиамериканистов". Свою антиамериканскую риторику вынуждены смягчить или вовсе отказаться от нее даже "ура-патриоты" и государственные СМИ, отмечает немецкое издание. "Сдержанный оптимизм - лейтмотив официальной позиции Москвы в преддверии инаугурации Дональда Трампа, - замечает автор публикации. - Во вторник Путин встал на сторону своего будущего американского коллеги, защитив его от критиков, утверждающих, будто у Кремля есть компрометирующий Трампа материал. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду на улучшение переговорного процесса по Сирии с будущей администрацией США и положительно отозвался о том, что Америка планирует сделать одним из приоритетов своей внешней политики борьбу с терроризмом". Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, заявил о готовности России к переговорам с новой администрацией США, однако отметил, что Москва не питает иллюзий. По словам Патрушева, речи о принципиальных изменениях в российско-американских отношениях не идет. Скептически настроен и внешнеполитический советник Кремля Сергей Караганов. По его словам, приход новой администрации "создает окно возможностей для нормализации отношений", однако не предусматривает ядерного разоружения, упомянутого Трампом. Сходство между Трампом и Путиным вовсе не означает, что оба найдут общий язык; кроме того, приход Трампа может не повлечь автоматической отмены американских санкций против России. К такому выводу пришел политический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе. Трамп, являющийся прежде всего бизнесменом, а не политиком, "прежде всего заинтересован в так называемых сделках". "Внешняя политика Вашингтона попросту сводит на нет фактор, который был определяющим для успеха Кремля", - подчеркивает автор. Путин "целенаправленно использовал инструментарий, от которого отказывались США и Европа, а именно - непредсказуемость для получения преимущества". "Теперь же именно Трамп станет такой крупной непредсказуемостью", - полагает автор.