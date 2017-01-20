AZ

RU

EN





 
В мире 2017
AP
AP

Спасатели нашли выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина

2017 Январь 20 ( Пятница )  16:18:44

РИА Новости:  Восемь выживших обнаружены в отеле в центральной Италии, который накрыла снежная лавина, передает издание Repubblica

Для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолёты. 

По данным телеканала Rainews24, выжившие до сих пор заблокированы в здании, готовится операция по их подъему на поверхность. Итальянские СМИ назвали это событие "чудом".

Власти Италии ранее сообщили, что надежда обнаружить живых людей в гостинице еще есть. Они направили армейские подразделения и спецтехнику расчищать подъезды к месту происшествия, а также отряды пожарных и спасателей для того, чтобы вести поиски.

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com