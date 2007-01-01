



При обрушении здания в Тегеране пострадали около 40 человек

2017 Январь 19 ( Четверг ) 14:27:06

Высотный центр Plasco на юге Тегерана обрушился в результате начавшегося там пожара, об этом сообщает иранское агентство Fars News Agency.

По официальным данным городского отдела скорой медицинской помощи, как минимум 40 человек получили травмы. Среди них много работников пожарной охраны. Источники агентства, в свою очередь, сообщили о 30 погибших. При этом число жертв может вырасти, так как в здании находилось до 300 человек.

Пожар в здании начался на девятом этаже, пламя достаточно быстро распространилось вверх. Огонь расплавил стальные конструкции, и в здании произошло обрушение.

Прохожие смотрят на пожар в высотном центре Plasco, до обрушения Фото: Vahid Salemi/AP

Журналист агентства с места событий передавал, что жар от здания чувствовался даже на расстоянии около 40 метров.

В Plasco находились фабрики по производству одежды и другие коммерческие помещения. Здание было построено 53 года назад.