



ВКС РФ и ВВС Турции начали совместную операцию против ИГИЛ в районе Эль-Баба

2017 Январь 18 ( Среда ) 22:38:00

topwar.ru: Начальник ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сделал заявление, в котором сообщается, что ВКС РФ и ВВС Турции впервые проводят совместную операцию против террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) на севере провинции Алеппо. Речь идёт об операции против боевиков, контролирующих населённый пункт Эль-Баб. Турецкие войска, поддерживающие так называемую «сирийскую свободную армию», в течение нескольких месяцев пытаются взять этот город с населением около 120 тыс. человек под свой контроль, но безуспешно.



Из заявления Сергея Рудского: К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов.

По словам генерал-лейтенанта Рудского, все объекты для нанесения ударов самолётами ВКС РФ и ВВС Турции были заранее согласованы после проведения дополнительной доразведки как на местности, так и с воздуха. Доразведка, в частности, была проведена с помощью беспилотных летательных аппаратов и космических средств.



Приводится заявление представителя ГШ ВС РФ о результатах авиаударов: Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок.



В турецких СМИ на данный момент не публикуются данные о совместной воздушной операции ВВС Турции с Воздушно-космическими силами России, зато приводятся многочисленные «мнения экспертов» о том, что «Эль-Баб» будет освобождён уже в ближайшее время.