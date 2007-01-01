



Мэй: Brexit вынесут на голосование в британском парламенте

2017 Январь 17 ( Вторник ) 18:52:15

DW: Правительство Великобритании вынесет согласованный с Брюсселем окончательный план выхода Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit) на голосование в обеих палатах британского парламента. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй в речи на тему Brexit во вторник, 17 января. Между тем она не уточнила, что произойдет, если парламент проголосует против "развода Лондона с Брюсселем".

Согласно плану Мэй, после выхода из ЕС Великобритания не сможет оставаться членом единого торгового пространства Европейского Союза, но будет стремиться заключить такое соглашение, которое позволило бы ей наиболее свободную торговлю со странами Евросоюза в новых условиях.

По словам премьера, она поддерживает постепенный переход к новой иммиграционной, таможенной и финансовой системе, чтобы избежать возможных угроз стабильности британского бизнеса. Британские власти намерены контролировать иммиграционные потоки из Евросоюза, но обещают гарантировать права граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также британцев, живущих на территории Евросоюза. Детали нового миграционного законодательства еще не проработаны, сообщила Тереза Мэй.

Великобритания не собирается быть "половинчатой" участницей ЕС и бесконечно пребывать в переходном статусе, подчеркнула Мэй, назвав это состояние "вечным политическим чистилищем". Глава британского правительства стремится заключить новое партнерское соглашение с Евросоюзом к концу двухгодичного периода переговоров с Брюсселем о Brexit. Формально переговорный процесс планируется запустить в марте.