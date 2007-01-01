

Узбекистан: Гульнара Каримова допрошена в Ташкенте швейцарскими прокурорами. 2017 Январь 17 ( Вторник ) 14:48:12



Старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова была допрошена 9 и 10 декабря двумя представителями швейцарской прокуратуры. Об этом женевский адвокат Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) рассказал в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. По его словам, допрос велся в присутствии двух узбекских прокуроров и двух узбекских адвокатов. Последние в ходе процесса не проронили ни слова, а самому Манже, пытавшемуся задать свои вопросы, узбекские прокуроры пригрозили лишить возможности присутствовать на допросе. Отвечая на вопрос о реакциях допрашиваемой, Манжа отметил, что Гульнара Каримова была настроена «агрессивно и проявила удивительную стойкость». Она отказалась подтвердить свои предыдущие заявления, а по поводу расследуемого в Швейцарии дела заявила, что «не будет никак его комментировать до тех пор, пока не ознакомится с его содержанием», переводит ТАСС. Каримова, по словам Манжи, «никогда не была фигурантом какого-либо разбирательства» и «никогда не видела ни одного документа по этому делу и не имела возможности высказать свою точку зрения». По его словам, лишь 21 августа 2015 года в 8 часов утра к ней приходил узбекский прокурор. Напомним, что в августе 2015 года США обратились к Ирландии, Бельгии, Люксембургу, Швеции и Швейцарии с просьбой арестовать активы на общую сумму $1 млрд в рамках расследования связанных с именем Гульнары Каримовой сомнительных сделок на телекоммуникационном рынке Узбекистана с участием компаний Vimpelcom, MTS и TeliaSonera. На допросе 9-10 декабря Каримова вступила в жёсткую конфронтацию с узбекскими прокурорами, продолжает Манжа, но дважды разрыдалась - когда речь шла о праве на встречи с дочерью. «За последние два года мать с дочерью смогли увидеться всего несколько раз, и все встречи прошли под сильным контролем и в условиях, которые никоим образом не соответствуют международным стандартам в области прав человека», - заявил Манжа. По его словам, до декабрьского допроса Гульнара Каримова находилась под массированным давлением. Адвокат намерен обратиться в международные организации с просьбой о защите её прав. Пресс-секретарь швейцарской прокуратуры в Берне подтвердила газете The Wall Street Journal, что представители Канцелярии Генерального прокурора посетили Узбекистан, но от комментариев о ходе расследования отказалась. Манжа сообщил, что Гульнара Каримова была арестована в ночь на 18 февраля 2014 года из-за «сложных политических и семейных обстоятельств и интриг, приведших к этой неприемлемой ситуации». Она содержится в «маленькой пристройке к ее бывшему дому в центре Ташкента», находясь в полной изоляции от внешнего мира. Ему удалось увидеться и поговорить со своей подзащитной лишь в декабре 2016 года – накануне встречи со швейцарскими прокурорами. Манжа отметил, что состояние здоровья Каримовой вполне хорошее. Отвечая на вопрос о возможности внесудебного урегулирования, Манжа сказал, что он ничего не знает о таких переговорах. Расследования сомнительных сделок на телекоммуникационном рынке, связанных с именем Гульнары Каримовой, прокуратуры Швейцарии, Нидерландов, США, Швеции ведут с осени 2012 года. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), коррупционные схемы Каримова использовала в контактах, по меньшей мере, с шестью телекоммуникационными компаниями. Тем, кто согласился на ее условия, она помогла получить лицензии для работы в Узбекистане, тех, кто отказался, раздавила, среди последних были три американские компании. В августе 2015 года сообщалось о просьбе США к ряду стран арестовать связанные с Каримовой активы на общую сумму $1 млрд. В январе 2016 года стало известно, что глава узбекского Минюста Музраф Икрамов направил Эндрю Картеру письмо, в котором заявил о намерении Узбекистана получить деньги, замороженные в рамках связанного с Каримовой дела. В апреле Министерство юстиции США конкретно и открыто назвало старшую дочь узбекского Ислама Каримова подозреваемой в получении взяток и отмывании средств. В мае Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приостановил до 31 июля дела, связанные с Каримовой, по просьбе Вашингтона и Ташкента, которые заявили о намерении внесудебно договориться о судьбе замороженных в рамках расследования коррупционных схем сотен миллионов долларов. Попытка не увенчалась успехом, и суд дал сторонам ещё три месяца на урегулирование вопроса - до конца января 2017 года. Решение разрешить швейцарскими прокурорам провести допрос Гульнары Каримовой знаменует собой сдвиг со стороны узбекских властей, которые в бытность Ислама Каримова блокировали вопросы сотрудничества в судебной сфере, отмечает The Wall Street Journal. По мнению аналитиков, это может указывать на желание нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева подвести черту под затянувшимся коррупционным скандалом, запятнавшим имидж страны. Подробнее по этой теме - в материалах рубрик «Гульнара Каримова» и «Teliasonera». Международное информационное агентство «Фергана» http://www.fergananews.com