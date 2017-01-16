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Задержан исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле

Задержан исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле

2017 Январь 17 ( Понедельник )  10:03:33

СТАМБУЛ

Задержан террорист Абдулькадир Машарипов, совершивший в новогоднюю ночь вооруженное нападение на ночной клуб Reina в районе Ортакёй в Стамбуле.

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула провели операцию по поимке террориста в стамбульском районе Эсенюрт.

Наряду с Машариповым задержаны еще четыре человека: три женщины и один мужчина. В числе задержанных - граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.

Террористы ДЕАШ часто меняли места проживания. Выходили на улицу лишь при крайней необходимости. При этом, чтобы не привлекать внимания, за покупками посылали в основном женщин-выходцев из африканских стран.

Для поимки террориста, убившего 39 человек в Стамбуле, была задействована спецгруппа из более чем тысячи сотрудников правопорядка.

В ходе четырех предыдущих операций полиции не удавалось задержать Машарипова.

Тем временем в пяти районах Стамбула были проведены операции по задержанию членов узбекской ячейки ДЕАШ, в которую входил и Машарипов. Задержано большое число предполагаемых террористов.

http://aa.com.tr

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