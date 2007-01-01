



В Кыргызстане 17 января объявлен днем траура

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 13:06:58

БИШКЕК

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ об объявлении вторника, 17 января днем траура в стране по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета «Боинг-747», сообщает пресс-служба главы государства.

Грузовой Boeing 747, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек, потерпел крушение в понедельник, 16 января, в 07:30 по местному времени.

По данным МЧС Кыргызстана, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта «Манас». При этом было разрушено около 15 домов, погибли более 30 человек.

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл на место падения самолета в Чуйской области.

Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке временно закрыт из-за катастрофы грузового самолета Boeing 747 авиакомпании ACT, сообщает руководство аэропорта.

Аэропорт возобновит работу до 16:00 по местному времени, то есть после того, как завершатся спасательные работы на месте инцидента.

Тем временем компания ACT Airlines, сделала официальное заявление, в котором с прискорбием сообщила о падении самолета, выполнявшего рейс Гонконг-Бишкек.

В настоящее время причины крушения не установлены, и информация обо всех деталях инцидента будет предоставляться по мере поступления, говорится в заявлении.

Ведущий национальный авиаперевозчик Турции - Turkish Airlines также выступил с заявлением в связи с крушением самолета в Кыргызстане. В заявлении подчеркивается, что разбившийся Boeing не принадлежит Turkish Airlines.