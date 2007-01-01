

МИД Турции заявил о приглашении команды Трампа на переговоры в Астане 2017 Январь 14 ( Суббота ) 21:36:46



РБК: Москва и Анкара договорились о приглашении делегации США на переговоры по сирийской проблеме, которые пройдут в столице Казахстана. Ранее о приглашении представителей Дональда Трампа на эти переговоры сообщила газета The Washington Post

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о приглашении представителей США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана.



Об этом, как сообщает Reuters, заявил сам Чавушоглу.



«США примут участие в переговорах в Астане. Мы не отрицаем, что у Америки есть роль в этом процессе», — заявил министр.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник в команде Трампа сообщила, что Россия пригласила команду избранного президента США на переговоры по Сирии в Астане. В переговорах также примут участие Турция и Иран.



По информации издания, приглашение было передано будущей администрации Трампа 28 декабря, посол России в США Сергей Кисляк позвонил советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.



При этом источник издания уточнил, что «решение не принято», по его словам, он «в настоящее время не располагает дополнительной информацией об участии США [в этой встрече]».​



Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех источников сообщило, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк пять



раз общались по телефону 29 декабря — в день, когда Барак Обама ввел санкции в отношении России за «вмешательство в выборы». По информации собеседников агентства, звонки состоялись в период после того, как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия не станет предпринимать ответных действий.



Один из источников уточнил, что администрация Обамы уведомила российского посла Сергея Кисляка о новых санкциях за час до того, как решение было обнародовано. Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции они не обсуждали.



Действующий глава Госдепа США Джон Керри заявил, что США поддерживают проведение мирных переговоров о ситуации в Сирии в столице Казахстана Астане и надеются, что эта встреча станет «шагом вперед» для достижения мира в сирийском конфликте. «Мы поддерживаем встречу в Астане и надеемся, что она может стать шагом вперед [для достижения мира в Сирии]», — сказал он.



Чавушоглу в начале января заявлял, что переговоры в Астане должны состояться 23 января. Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии поддержал идею этих переговоров. Оппозиция заявила, что готова оказывать необходимую материально-

поддержке предложения, которые выносятся в повестку переговоров в Казахстане, и рассматривает планируемую встречу в качестве предварительного шага для возобновления следующего раунда политических переговоров в Женеве.​



