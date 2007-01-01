

Путину «навязывают» программу Кудрина 2017 Январь 14 ( Суббота ) 12:36:13



ura.ru: Второй день Гайдаровского форума выпал на пятницу, 13 января. Чертова дюжина, скорее, принесла организаторам удачу: с раннего утра главный зал форума был заполнен, как это принято говорить, под завязку. Гости и журналисты знали, что панельная дискуссия «Устойчивый экономический рост: модель для России» на самом деле станет площадкой для презентации главой ЦСР Алексеем Кудриным программы по улучшению экономической ситуации России. Все надеялись услышать комплекс предложений, разработанный Центром стратегических разработок, ведь если программа понравится президенту, то не исключено, что над осуществлением плана Кудрина будет трудиться не только правительство, но и вся Россия. — Я думаю, что мы можем ответить на вызовы, которые стоят перед нашей страной, несмотря на этот день, на который пришлась наша дискуссия, — бодро начал Кудрин свой доклад, поблагодарив всех, кто не побоялся прийти на форум в «пятницу тринадцатого». К этому моменту в зале закончились не только сидячие, но и стоячие места — проходы были переполнены людьми. Кудрин говорил чуть меньше часа. За это время он сформулировал главные вызовы, которые, по мнению экспертов ЦСР, сдерживают экономический рост России. Демографические изменения, недостаток инвестиций, технологическое отставание, низкая производительность труда и низкое качество госуправления — основные проблемы, «накопившиеся на сегодня», пояснил глава ЦСР. Если ничего не предпринять сейчас, то даже инерционный сценарий не сможет вывести нашу экономику на рост даже в долгосрочной перспективе. Поэтому докладчик призывает всех быть более смелыми, готовыми идти на радикальные реформы в самых разных сферах. Тем более что Росстат фиксирует демографический тренд на снижение числа трудоспособного населения, нагнетал Кудрин. — Такой стране будет очень сложно начинать инвестировать в будущее. Прогноз ЦСР исходит из условий увеличения пенсионного возраста трудоспособного населения. Кудрин, будто уловив легкое недовольство публики, видимо, решил немного смягчить впечатление. — Но это как вариант для расчета, естественно, окончательное решение будет приниматься с большей цензурой и более строгим вариантом подсчета. — Хорошо, что я давно решила не рассчитывать на пенсию и откладывать на старость начала в 25, — прошептала одна из гостей форума своей соседке. Та одобрительно закивала в ответ. Тезис о повышении пенсионного возраста был единственным, который вызвал оживление публики. Остальные посылы зал слушал, погрузившись в тишину. И было непонятно: это потому, что все внимательно ждали какую-то интригу, либо потому, что публика поняла с первых минут, что новых поворотов от этого выступления не ждать. Кудрин наглядно (на слайдах) показал отставание России от мировых лидеров по целому ряду показателей и заявил, что нам необходимы системные реформы. ЦСР делает ставку на рост экспорта и увеличение доли несырьевых товаров. Кудрин напомнил, что нужно реформировать судебную систему, введя независимый арбитраж. Нужна реформа госуправления и кадровая реформа. — Обучение, подбор, подготовка, соответствующие процедуры должны быть поставлены на новый уровень и в государственной системе, — строго перечислял докладчик с трибуны. Технический прогресс приведет к тому, что некоторые профессии исчезнут, а новые — появятся. Эксперты ЦСР настаивают на том, что нужно повышать финансирование образования, а также выстроить систему доступной переквалификации кадров. Чтобы выйти на среднемировой уровень экономического роста, инфляция должна оставаться на уровне не выше 4%, и нужно беспрекословно придерживаться плана предложенных реформ. Тогда, по словам Кудрина, к 2025 году получится удвоить показатели ВВП. При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы, — сказал в заключение докладчик, подчеркнув, что позитивные изменения в нашей стране возможны только, если мы начнем доверять, прежде всего, друг другу. По духу этот тезис напомнил новогоднее поздравление президента, который пожелал россиянам стать немного волшебниками. После доклада зал в интерактивном режиме попросили ответить, какая именно сфера больше остальных нуждается в преобразованиях. Большинство сошлось на «государственном управлении». А на вопрос «каково главное условие перехода к новой модели?» публике предложили выбрать из трех вариантов: «активные действия президента и правительства» (34,8%), сохранение низких цен на нефть (18%) и «готовность к переменам каждого из нас». С последним утверждением согласилось 47, 2% гостей. Казалось, что доклад Кудрина не вызвал никаких вопросов у других участников панели: председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, министра финансов Антона Силуанова и нового главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Последний отметил, что важно повысить уверенность бизнеса в завтрашнем дне.