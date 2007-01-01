

Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России 2017 Январь 14 ( Суббота ) 12:30:28



newsru.com: Избранный президент США Дональд Трамп за неделю до инаугурации заявил, что намерен первое время сохранить санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. При этом он назвал и условие, при котором будет готов снять ограничения. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. Накануне Обама продлил санкции, введенные США в связи с военной агрессией на востоке Украины. Трампа не конкретизировал, на какой срок могут быть продлены санкции. Отвечая на вопросы WSJ, он заявил о намерении сохранить в силе действующие в отношении РФ ограничительные меры "по крайней мере в течение некоторого времени". При этом он указал, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США: "Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" (Цитата по ТАСС.) Трамп также заявил, что считает возможным встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они (российские власти - прим. ТАСС) хотели бы встретиться, и мне это абсолютно подходит", - приводит слова Трампа издание. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости сотрудничества с Россией, в том числе в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В отношении России со стороны США действует целый ряд санкций. Первые были введены после присоединения Крыма в ходе стремительного референдума, что на Западе посчитали аннексией украинского полуострова. Затем ограничения не раз пересматривались на фоне военных действий на востоке Украины, так как на Западе посчитали, что Россия оказывает поддержку сепаратистам ДНР и ЛНР. Наконец, 29 декабря 2016 года Вашингтон объявил о введении санкций в связи с хакерскими атаками, которые приписывают российским хакерам. Они коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально - Главное управление) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

