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В мире 2017
Эрдоган сделал еще один шаг к абсолютной власти

Эрдоган сделал еще один шаг к абсолютной власти

2017 Январь 13 ( Пятница )  17:15:52
English Azərbaycan

Турецкие депутаты утвердили 13 января основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента,  сообщает Рейтер.

Три новые статьи основного документа предусматривают, что у парламента отныне будет надзорная роль, а президент сможет сохранять партийную принадлежность и возглавлять исполнительную власть.

 «За» проголосовали 340 депутатов из 550. Поправки должны пройти еще два раунда голосования, после чего их вынесут на всенародный референдум.

Утвержденные 13 января поправки — часть реформы, обсуждение остальных положений продолжается. Проект новой конституции, за принятие которой выступает Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.

В случае принятия документа в прямое подчинение главы государства, в частности, перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом. -02D-

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