

Компромат на Трампа - очень весомый 2017 Январь 12 ( Четверг ) 13:46:58



inopressa.ru: В настоящее время во всеобщем доступе оказались компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа, которые "могут очень сильно ему навредить, если окажутся настоящими", пишет немецкая газета Sueddeustche Zeitung. Досье о Трампе, которое сейчас будоражит США, было опубликовано во вторник интернет-сайтом BuzzFeed. Главный интерес вызывают три обвинения. Во-первых, там утверждается, что команда Трампа через посредников тесно контактировала с российским правительством во время американской предвыборной кампании. Кремль якобы снабжал Трампа компрометирующей информацией о его сопернице Хиллари Клинтон. В досье приводятся слова одного из соратника Трампа, согласно которым предоставленная во время предвыборной гонки информация о Клинтон оказалась "очень полезной", передают журналисты. Если верить досье, сотрудничество между Трампом и российским правительством "продолжается уже пять лет, и российский президент Владимир Путин не только знал об этом коллаборционистском сотрудничестве, но и руководил им". Тем более, что российская спецслужба ФСБ предположительно "собирает досье на Хиллари Клинтон с давних пор - еще со времен президентства Билла Клинтона". Как утверждают компрометирующие документы, Трампу предлагался прибыльный бизнес в России, в том числе в сфере недвижимости. Речь шла об объектах чемпионата мира по футболу 2018 года. Тем не менее, Трамп, как говорится в досье, ни разу не согласился участвовать в этом деле. Причины неизвестны, пишут журналисты. Помимо этого, глава российского нефтяного концерна "Роснефть" "якобы предлагал Трампу доли в компании в размере до 19%, которые Трамп мог получить после того, как он, уже будучи на посту президента США, добьется снятия западных санкций с России". В документах BuzzFeed говорится о том, что бывший советник Трампа Картер Пейдж подтвердил, что Трамп в случае победы на выборах хотел бы отменить антироссийские санкции. Еще одно щекотливое обвинение касается видеоматериалов, на которых Трамп якобы запечатлен с проститутками в гостинице во время визита в Москву в 2013 году. Российские спецслужбы предположительно вели скрытую съемку на тот случай, если надо будет шантажировать Трампа. Как бы то ни было, тогда никто не знал, что Трамп в один прекрасный момент станет президентом США, замечают журналисты. И Трамп, и Кремль опровергают подлинность компрометирующих материалов. "Информированные источники говорят, что в авторе досье, в котором собраны непроверенные утверждения о деятельности и связях избранного президента США Трампа в России, опознали отставного офицера британской разведки, а ныне директора частной фирмы, занимающейся расследованиями и обеспечением безопасности", - пишут журналисты The Wall Street Journal Брэдли Хоуп, Майкл Ротфельд и Алан Куллисон. "Эти люди сказали, что досье подготовил Кристофер Стил, директор лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd. В документе, который, по словам близкого к этой теме чиновника, был подготовлен по контрактам как с республиканскими, так и с демократическими противниками Трампа, утверждается, что Кремль вступил в сговор с избирательным штабом Трампа, а российские официальные лица располагают компрометирующими доказательствами поведения Трампа, которые могут быть применены для его шантажа", - говорится в статье. Второй содиректор Orbis Кристофер Бэрроуз заявил в среду в интервью, что не "подтверждает и не опровергает" утверждение, что вышеупомянутый доклад подготовила Orbis. "Досье состоит из серии неподписанных служебных записок, которые были написаны, по-видимому, с июня по декабрь 2016 года. Один информированный источник сказал, что Стил не только создал этот документ, но и разработал план по передаче информации в правоохранительные органы США и Европы, в том числе в ФБР", - говорится в статье. Огласка досье, которое 10 января было выложено в интернет, спровоцировала "огненную бурю", как выражается издание. "Официальные лица США изучили утверждения, но ни одно не подтвердили. The Wall Street Journal тоже не подтвердила ни одного утверждения из досье", - говорится в статье. Трамп заявил: "Это все липа. Этого не было". У автора доклада была хорошая репутация в мире разведки, он несколько лет служил в России, говорит Джон Сайфер, ушедший в отставку из ЦРУ в 2014 году. Со своей стороны, Эндрю Вордсворт, соучредитель лондонской детективной фирмы Raedas, счел служебные записки из досье Трампа "совершенно неубедительными". "Это просто слишком хороший материал, - сказал он. - Если бы глава ЦРУ заявил, что располагает такой качественной информацией, вы бы ему не поверили". По мнению Вордсворта, у сотрудников российских спецслужб не было никаких резонов делиться государственными тайнами с экс-офицером MI-6. "Русские считают: кто был сотрудником спецслужб, останется им навсегда", - пояснил он. Трамп, сотрудники российских спецслужб и печально известные "Служебные записки о "золотом дожде" "Эту историю начали рассказывать на обедах в Вашингтоне в конце прошлого лета: когда Трамп приезжал по делам в Москву, сотрудники российской разведки застукали его в компрометирующей ситуации сексуального характера", - пишет журналист Newsweek Джефф Стейн. "Теперь же, согласно просочившемуся в прессу приложению к коллективному докладу разведслужб США о кремлевских интригах на американских выборах, выясняется, что сотрудники российских спецслужб наблюдали, как Трамп участвовал в "извращенных половых актах", которые "организовывались и отслеживались ФСБ". В документе говорится, что ФСБ "наняла несколько проституток, чтобы они выступили перед ним с шоу золотого дождя (мочеиспускания)". Мало того, по словам анонимных российских источников доклада, Трамп намеренно выбрал для своей эскапады "отель Ritz Carlton, где, как ему было известно, президент и г-жа Обама (которых он ненавидел) останавливались во время одного из официальных визитов в Россию, и осквернил кровать, на которой они спали", - передает корреспондент. Достоверность доклада и правдивость его источников не подтверждены, подчеркивает издание. Предполагаемая полная версия доклада - точнее, серии служебных записок неназванного экс-сотрудника западной спецслужбы, опубликована изданием BuzzFeed (См. BuzzFeed опубликовал непроверенные обвинения против Трампа, вызвав дебаты) И все же, по мнению автора статьи, доклад "увеличивает весомость версии, которая, как опасаются некоторые, объясняет симпатию Трампа к Кремлю, которую невозможно объяснить никакими иными способами". Стейн цитирует доклад: "Нестандартное поведение Трампа в России в течение многих лет дало властям достаточно постыдных материалов на нынешнего кандидата в президенты от республиканцев, чтобы при желании они могли его шантажировать". "Если налицо шантаж, то это история уже не о пошлых половых актах, а о национальной безопасности", - подчеркивает автор. В докладе упомянуто и об интересе Москвы к супругам Клинтон. Но самое ценное, что удалось узнать при слежке за г-жой Клинтон и ее окружением, - это "ее высказывания, противоречащие ее нынешней позиции по различным вопросам", говорится в документе. Пока неясно, нанесет ли доклад перманентный ущерб администрации Трампа. Возможно, он даже окажется фальшивкой, которую вбросила российская разведка, чтобы подогреть хаос в американской политической жизни, замечает автор.