



Тиллерсон назвал аннексию Крыма Россией захватом территории

2017 Январь 12 ( Среда ) 10:55:16

Аннексия Крыма была "захватом территории", которая не принадлежала России, заявил на слушаниях в американском Сенате в среду, 11 января, будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он осудил нарастание российской агрессии на Украине с 2014 года, заявив о "недостатках американского руководства".

"Я выступаю за такие ответные меры, которые будут предотвращать дальнейшую экспансию и сдерживать поведение опасных деятелей", - цитирует Тиллерсона агентство Reuters.

По словам Тиллерсона, администрации Барака Обамы следовало ответить на агрессивные действия Москвы, рекомендовав властям в Киеве перебросить все имеющиеся в их распоряжении воинские части к восточным границам страны и поддержав Украину поставками оборонительного оружия, а также воздушным наблюдением. "Это тот самый вариант ответа, которого ожидает Россия. Если Россия действует силой, в ответ необходимо показывать пропорциональную силу", - подчеркнул Тиллерсон.

По мнению Тиллерсона, администрация Обамы слишком мягко реагировала на захват Москвой территории Украины. Будущий госсекретарь ушел от прямого ответа на вопросы сенаторов о его собственной политике в отношении РФ, сославшись на то, что еще не обсуждал это с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В отличие от Тиллерсона, в период предвыборной кампании Трамп никогда не предлагал демонстрировать американскую военную мощь на Украине. В августе в одном из интервью он утверждал, что Россия никогда не вторгнется на Украину, хотя российские части уже находились там, напоминает агентство AP. Тогда Дональд Трамп заявил, что Крым нельзя брать в расчет, поскольку его жители пожелали стать частью России.