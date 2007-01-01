AZ

RU

EN





 
В мире 2017
В Нацразведке США рассказали, каким будет мировой порядок в ближайшие 5 лет

В Нацразведке США рассказали, каким будет мировой порядок в ближайшие 5 лет

2017 Январь 09 ( Понедельник )  22:50:24

В течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен «холодной войны» уровня, увеличится уровень угрозы терроризма, а замкнутость стран Запада на самих себе будет поощрять Россию и Китай бросать вызов американскому влиянию в мире.

Такие выводы содержатся в докладе аналитиков Совета Национальной разведки США под названием «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса», сообщает Reuters.

Авторы убеждены, что мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушается под воздействием антиглобализма и национализма. ​«Эти тенденции сойдутся в одной точке с беспрецедентной скоростью, усложняя управление и сотрудничество, изменяя природу власти и фундаментально изменяя глобальный ландшафт», — говорится в докладе.

«Темное и трудное ближайшее будущее» формируют «более агрессивные» Россия и Китай, региональные конфликты, терроризм, рост неравенства доходов, изменение климата и слабый экономический рост. Угроза терроризма будет исходить от небольших групп и отдельных людей, «вооруженных новыми технологиями, идеями и взаимоотношениями». Ослабление прав человека и норм международного законодательства в сочетании с тем, что страны Запада «замкнуты сами на себя», будет поощрять Россию и Китай бросать вызов американскому влиянию в мире. ​

Авторы исследования предупреждают, что излишний расчет на то, что материальные стимулы могут управлять уровнем эскалации конфликтов, только углубляет риск возникновения конфликтов, а различия в ценностях и интересах стран приведут к тому, что региональные силы приступят к «переделу сфер влияния».

В то же время в докладе отмечается, что «парадокс прогресса» состоит в том, что те тенденции, которые приводят к появлению этой мрачной картины, могут создавать возможности для появления более благоприятных прогнозов в долгосрочной перспективе.

Полный текст доклада будет опубликован на сайте офиса директора Национальной разведки.
 

http://www.rosbalt.ru

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com