

afp

В Иерусалиме грузовик въехал в группу людей: четверо погибших

2017 Январь 08 ( Воскресенье ) 21:22:12

newsru.com: В Иерусалиме произошел очередной теракт против военнослужащих - на этот раз был использован грузовой автомобиль, как это происходило во время терактов в Ницце и в Берлине. Первый канал израильского ТВ сообщил о четырех жертвах нападения. NEWSru Israel передает, что погибли мужчина и три девушки. Reuters называет нынешнюю атаку самой кровавым тератом в Израиле за многие месяцы.

"Автомобильный теракт" произошел в районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу молодых израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в одном из пригородов Иерусалима.

Свидетели происшествия говорят, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар. Машина остановилась лишь после того, как по ней открыли огонь.

The Guardian отмечает, что атака произошла на популярном променаде, откуда открывается вид на стены Старого города. Корреспондент издания поговорил с Леа Шрайбером - руководителем группы юных солдат ЦАХАЛа, которых он вел на ориентацию.

Водителя застрелили.

В Сети была опубликована (18+) запись с камеры наблюдения, зафиксировавшая момент теракта.

Все четверо погибших - военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они проходили службу на военной базе по подготовке офицеров БААД-1.

Полиция оцепила место происшествия.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вероятной связи совершившего наезд на кадетов в Иерусалиме с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Мы установили личность злоумышленника, в соответствии со всеми признаками он являлся сторонником "Исламского государства". Мы оцепили район, из которого он прибыл, а также проводим некоторые другие мероприятия, подробности которых я раскрывать не буду", - цитирует премьера "Интерфакс".

По данным СМИ, водителем грузовика был араб с израильскими документами, выходец из восточной части Иерусалима.