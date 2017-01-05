

Директор Национальной разведки США рассказал о вмешательстве Кремля в американские выборы 2017 Январь 06 ( Четверг ) 10:52:32



Американские спецслужбы уверены в причастности высшего руководства России к хакерскими атакам , которые были произведены во время президентской избирательной кампании в США. Об этом во время слушаний об иностранной угрозе для США в Сентае заявил директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, пообещавший позднее опубликовать доклад о вмешательстве российских хакеров, передает CNN . По словам Клэппера, Кремль взял на себя "более агрессивную линию в киберпространстве". В настоящее время Москва нацеливает свою незаконную деятельность на правительственные организации, "мозговые центры", политические организации и корпорации, подчеркнул он. Он добавил, что Россия представляет киберугрозу для американского правительства, военных, дипломатов, торговли, так как она занимается развитием своих киберпрограмм и "изощренных" кибертактик. При этом российские кибератаки направлены против правительственных организаций, инфраструктурных объектов, университетов, политических организаций и корпораций. - Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в странах Европы

- "Прощальные письма": Керри рассказал про главные проблемы в отношениях с РФ, а Обама - про "новый фундамент" Клэппер заявил, что вмешательство Кремля имеет "долгую историю", но США никогда так не противостояли ему, как во время президентской кампании в 2016 году. До настоящего времени Вашингтон не сталкивался с такими "агрессивными и целенаправленными действиями по вмешательству в американский выборный процесс", подчеркнул Клэппер. В начале следующей недели американские спецслужбы представят открытый доклад о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс в США, в дополнение к докладу, который получит президент Барак Обама. "То есть в нем не будут присутствовать данные, представляющие государственную тайну, но в целом он даст представление о том, что известно разведке, и о характере угрозы и проблемы", - объявил Клэппер. Отметим, что в начале слушаний глава сенатского комитета по вопросам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн заявил, что США следует дать эффективный ответ на действия президента России Владимира Путина, в частности, - на агрессию против Украины и захват Крыма. "Не стоит удивляться, что Путин думает, что он может начать все более и более серьезные кибератаки против нашей страны, если он заплатил совсем небольшую цену за вторжение на Украину, за аннексию Крыма, за подрывы демократических ценностей и институтов по всей Европе, и за помощь президенту Сирии Башару Асаду в убийстве гражданских лиц в Сирии", - пояснил он. Во время слушаний было также распространено совместное заявление директора Национальной разведки Клэппера, заместителя министра обороны США по разведке Марселя Леттре и главы Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса. "Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами" в США", - утверждается в документе. Его авторы объяснили происхождение такого вывода тем, что они исходят "из масштабов и важности объектов атаки". В команде избранного президента США Дональда Трампа на днях заявили, что у американской разведки пока нет убедительных доказательств причастности России к кибератакам во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом общественности сообщил Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома. "Поспешные суждения о таких вещах никому не выгодны", - отметил представитель Трампа. По словам Спайсера, избранный президент США каждый день заслушивает брифинги представителей разведывательного сообщества, но пока "не похоже, что есть убедительные доказательства". Доклад Федерального бюро расследований и Министерства национальной безопасности США, обнародованный на прошлой неделе, по словам помощника Трампа, больше похож на "практическое руководство для Национального комитета Демократической партии о том, как улучшать информационную безопасность". Во время празднования Нового года в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде Трамп заявил , что хакерские атаки на электронные системы Национального комитета Демократической партии США могли быть осуществлены вовсе не Россией, а "кем-то еще". Перед этим он похвалил президента РФ Владимира Путина за отказ от немедленных зеркальных мер в ответ на изгнание из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов, назвав его за это решение "очень умным". The Times отмечает, что скандал с кибератаками должен был стать первым серьезным испытанием для Трампа. На этой неделе глава комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн должен запустить расследование русских взломов. Уходящая администрация президента Барака Обамы также должна опубликовать отчет о полных масштабах этой деятельности. Напомним, что кибератаки стали поводом для санкций, которые администрация США ввела в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (в прошлом - Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно она объявила о высылке из США 35 российских дипломатов. В заявлении президент Барак Обама сообщил, что решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в РФ. На этой неделе Трамп встретится с представителями разведки и вынесет оценку действиям администрации Обамы. Ранее сам Трамп заявил, что знает об этих атаках некие "вещи, о которых другие люди не знают", и обещал поделиться ими позднее.



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