



Теракт в Измире

2017 Январь 06 ( Четверг ) 01:32:00

Anadolu: В четверг вечером после взрыва в городе Измир уничтожены два террориста. Принимаются меры по поимке еще одного.

Ранее произошел взрыв у здания городского суда Измира. Погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции.

Губернатор Измира Эрол Айылдыз сообщил агентству «Анадолу», что террористы взорвали заминированный автомобиль.

«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв», - сказал губернатор, отметив, что в районе теракта обнаружено еще одно заминированное транспортное средство, которое уже взорвали представители правопорядка. «Предположительно эта машина также принадлежала террористам», - пояснил Айылдыз.

При уничтоженных террористах найдены два автомата Калашникова, гранатомет РПГ-7, 8 ручных гранат, 8 зажигательных смесей.

Губернатор Айылдыз отметил, что все указывает на то, что теракт осуществлен боевиками PKK. Об этом можно судить по характеру теракта и данным о личностях, которые его осуществили.

Движение транспорта в районе перекрыто. Меры безопасности в Байраклы усилены.

В то же время группа граждан, собравшихся на месте теракта, с флагами Турции в руках выкрикивает «Мы требуем казни!».

Турция продолжит активные шаги в регионе

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак, комментируя теракт в Измире, заявил, что учитывая то, как террористы подготовились к теракту в Измире, в том числе их вооружение и боеприпасы, можно констатировать, что готовилось массовое убийство.

«Слава богу, кровавого преступления удалось избежать», - сказал Кайнак.

Вице-премьер подчеркнул, что Турция продолжит активные шаги в регионе. «Никто не в силах пресечь присутствие Турции в Сирии, Ираке, где словно микробы множатся террористы», - сказал он.

Тем временем, Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки властей Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные атаки в Турции. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до восьми тысяч террористов PKK.