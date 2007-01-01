По делу о теракте в Стамбуле задержали россиян

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, предположительно, связанных с «Исламским государством» и подозреваемых в причастности к теракту в клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Dogan.
По данным агентства, среди задержанных есть 20 детей, преимущественно из Дагестана, восточного Казахстана и Киргизии.
Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трех семей, которые, по данным правоохранительных органов, имели связи с нападавшим на клуб.
Следователи считают, что террорист приехал в Конью с женой и двумя детьми. Там он снимал дом перед тем, как совершить атаку и скрыться в неизвестном направлении.
Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться.
Ранее утром глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что полицейские установили личность преступника, ведется его розыск. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (запрещена в России).