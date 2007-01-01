По делу о теракте в Стамбуле задержали россиян

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, предположительно, связанных с «Исламским государством» и подозреваемых в причастности к теракту в клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Dogan.

По данным агентства, среди задержанных есть 20 детей, преимущественно из Дагестана, восточного Казахстана и Киргизии.

Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трех семей, которые, по данным правоохранительных органов, имели связи с нападавшим на клуб.

Следователи считают, что террорист приехал в Конью с женой и двумя детьми. Там он снимал дом перед тем, как совершить атаку и скрыться в неизвестном направлении.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее утром глава МИД Турции Мевлют ​Чавушоглу заявил, что полицейские установили личность преступника, ведется его розыск. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (запрещена в России).