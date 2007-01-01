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В мире 2017
По делу о теракте в Стамбуле задержали россиян

По делу о теракте в Стамбуле задержали россиян

2017 Январь 04 ( Среда )  22:03:26

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, предположительно, связанных с «Исламским государством» и подозреваемых в причастности к теракту в клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Dogan.
 
По данным агентства, среди задержанных есть 20 детей, преимущественно из Дагестана, восточного Казахстана и Киргизии.
 
Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трех семей, которые, по данным правоохранительных органов, имели связи с нападавшим на клуб.
 
Следователи считают, что террорист приехал в Конью с женой и двумя детьми. Там он снимал дом перед тем, как совершить атаку и скрыться в неизвестном направлении.
 
Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться.
 
Ранее утром глава МИД Турции Мевлют ​Чавушоглу заявил, что полицейские установили личность преступника, ведется его розыск. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (запрещена в России).

http://www.rosbalt.ru

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