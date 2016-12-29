



Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии

2017 Январь 04 ( Среда ) 17:11:31

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли.

Глава ЦРУ утверждает, что такие действия привели к разрушениям и гибели тысяч невинных людей. «Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах», — добавил он.

Журналист Джуди Вудрафф спросила Бреннана, была бы ситуация в Сирии лучше, если бы Соединенные Штаты активнее участвовали в ее нормализации. Чиновник в ответ допустил некоторые коррективы в подходе США и других стран, однако указал на то, что это стало очевидным лишь постфактум. На его взгляд, можно было бы не допустить того, чтобы террористические группировки «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) набрали силу, воспользовавшись хаосом в Сирии.

Запад обвиняет сирийские власти и Россию в нанесении ударов по мирным жителям, гражданским объектам и вооруженной оппозиции. Дамаск и Москва, в свою очередь, настаивают на том, что атаке подвергаются исключительно террористы.

В декабре 2016-го была достигнута договоренность о перемирии в Сирии. Армия и десяток вооруженных формирований согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории республики с полуночи 30 декабря. С тех пор стороны обвиняют друг друга в нарушении взятых обязательств.

Гарантами перемирия выступают Россия и Турция. Соглашение исключает ИГ и «Джабхат ан-Нусру». Кроме того, заявлялось, что группировки, которые откажутся прекратить боевые действия, будут переведены в разряд террористических.

23 января в Астане, предположительно, начнутся переговоры между сирийскими властями и вооруженной оппозицией.