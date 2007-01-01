



ExxonMobil назначила Тиллерсону пенсию в 180 миллионов долларов

2017 Январь 04 ( Среда ) 17:08:40

Бывший глава нефтегазовой мегакорпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, получит от работодателя 180 миллионов долларов в качестве пенсии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если кандидатуру Тиллерсона утвердит сенат, ExxonMobil передаст в доверительное управление фонда денежный эквивалент двух миллионов акций компании. Этот шаг позволит ему продать свои 600 тысяч акций на общую сумму в 54 миллиона долларов. Фонд, которому будут переданы акции, не сможет инвестировать в ExxonMobil и будет выплачивать причитающиеся Тиллерсону деньги в течение десяти лет.

В результате этих действий, по информации издания, бывший генеральный директор получит на семь миллионов меньше, чем в случае, если бы его не предложили на пост госсекретаря. «Exxon пытается наилучшим образом выйти из непростой ситуации. Несправедливо было бы лишить его всех причитающихся выплат, но передача акций вызвала бы большие проблемы. Они пытаются и компенсировать ему ценность того, что он заработал, и защитить компанию. Простых решений тут нет», — прокомментировал изданию планы корпорации Чарльз Элсон, профессор госуправления университета Делавэра.

В ExxonMobil Тиллерсон пришел сразу после института и прошел всю карьерную лестницу от инженера до руководителя корпорации. Он известен активной работой с российской компанией «Роснефть» — по некоторым данным, прямые переговоры Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным способствовали заключению договоров о реализации ряда крупных проектов (в частности, бурению на российском арктическом шельфе). Награжден российским орденом Дружбы. Тиллерсон не считает санкции против Москвы эффективным инструментом и выступает за снижение роли рестриктивных мер в американской внешней политике.