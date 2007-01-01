



Власти Турции установили личность стамбульского террориста

2017 Январь 04 ( Среда ) 13:03:11

DW: Властям Турции удалось установить личность террориста, который в новогоднюю ночь устроил бойню в ночном клубе в Стамбуле. Об этом заявил в среду, 4 января, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Оглашать имя преступника министр не стал. Его розыск продолжается.

Тем временем в Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта. В городе Измир были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человек, сообщает агентство dpa.

В ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь у входа в популярный ночной клуб в Стамбуле, застрелив полицейского, а затем продолжил беспорядочную стрельбу внутри помещения. В результате нападения 39 человек погибли и 65 были ранены.