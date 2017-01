Пола Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича 2017 Январь 02 ( Понедельник ) 16:22:05



РБК: Российский миллиардер Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов, куда пригласил для выступления Пола Маккартни и группу The Killers, среди гостей праздника были замечены российские олигархи

Российский миллиардер, владелец Millhouse Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов — острове Сен-Барт для олигархов из России и стран СНГ с участием таких мировых звезд, как один из лидеров группы «Битлз» сэр Пол Маккартни и группа The Killers. Концерт состоялся 1 января, пишет Billboard.



Фрагмент выступления на вечеринке разместила группа The Killers на своей официальной странице в Facebook.



Среди гостей вечеринки замечены такие лица, как Дмитрий Рыболовлев, экс-совладелец «Уралкалия», Леонард Блаватник, миллиардер и партнер Виктора Вексельберга по Sual Partners (акционер UC Rusal), Евгений Швидлер, экс-президент компании «Сибнефть», Фархад Ахмедов, азербайджанский миллиардер, экс-сенатор Совета Федерации, экс-владелец газовой компании «Нортгаз», а также экс-президент МТС и член совета директоров РЖД Василий Сидоров и владелец уральской Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.



Роман Абрамович ежегодно устраивает самую масштабную по затратам и размаху новогоднюю вечеринку на Сен-Барте. В разные годы выступать на этих вечеринках приглашали такие группы, как Rolling Stones и U2. Аренда четырехкомнатных апартаментов на острове в новогодние дни начинается от $110 тыс. в неделю, аренда виллы из восьми комнат, например Wimco Villas и Villa Kemp Devid, обходится в сумму не менее $420 тыс. в неделю.



Представитель Абрамовича отказался от комментариев, член совета директоров РЖД Василий Сидоров и представитель Леонарда Блаватника пока не ответили на вопрос РБК.