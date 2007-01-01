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В мире 2017
Двое граждан Азербайджана пострадали при теракте в Турции

Двое граждан Азербайджана пострадали при теракте в Турции

2017 Январь 01 ( Воскресенье )  14:19:18
Azərbaycan

Граждане Азербайджана, мужчина и женщина, получили ранения в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана,  пострадавшей при теракте женщине была оказана медицинская помощь, и она уже выписана из больницы, мужчина госпитализирован.

Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет личности пострадавших.

 Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану и решительно осудил теракт.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров также направил телеграмму соболезнования министру иностранных дел Турции Мовлюту Чавушоглу.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в 01:15 по местному времени в новогоднюю ночь. Нападавший в костюме  Санта-Клауса  ворвался  в клуб,  и открыл стрельбу из автоматов Калашникова. По информации МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что опознан 21 убитый, из которых 16 — иностранцы. –06D--

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