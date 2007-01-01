Десятки лет «Бандотдел» ворует граждан Азербайджана

Религиозный активист, бакинец Ахсан Нурузаде шесть дней содержался в подвале «Бандотдела» - Управления МВД по борьбе с организованной преступностью после его задержания в Баку на улице 24 января, а полиция не только не сообщала родным о том, что сын задержан, даже врала адвокату, уверяя, что такого человека у них нет.

Также тайно от родных были увезены в «Бандотдел» политические узники, осужденные за граффити на постаменте памятнику Г.Алиеву. А осужденных по так называемому «Нардаранскому делу» держали в подвале того управления по два месяца, не сообщая родным. Эти месяцы их избивали и пытали, родные же даже не знали: жив их сын, брат, муж и отец, или убит.

Одним из тех, кто волновался за Ахсана Нурузаде, искал его в полиции и получал лживые ответы, является адвокат Ялчын Иманов.

В интервью РадиоАзадлыг он сказал, что полицейские похищения граждан являются именно похищениями, или кражей людей. Это – уголовно наказуемое преступление, но ни один сотрудник правоохранительных органов не получил за это наказание несмотря на то, что адвокаты каждый раз поднимают в судах вопросы о незаконном задержании подзащитных.

«В уголовном кодексе Азербайджана имеется 149 статья о похищении людей. Действия сотрудников Управления по борьбе с оргпреступностью подпадают под определения этой статьи. Обвиняемые и подозреваемые должны задерживаться с обязательным и незамедлительным оповещением об этом близких и родных им людей, или сообщение о задержании должно получить то лицо, которое выберет задержанный. И сразу после задержания гражданин должен быть обеспечен услугами адвоката. В противном случае, если требования гражданина не выполняются, случившееся может быть квалифицировано как хищение человека. За это преступление Кодекс предусматривает тяжелый вид наказания», - сказал адвокат.

Защитники подсудимых неоднократно заявляли в судах о незаконном способе задержания подзащитных, но азербайджанские судьи на такие заявления не реагируют, хотя вопиющее и грубое нарушение закона очевидно. Безуспешными были также жалобы адвокатов в аппарат омбудсмана по правам человека.

Когда семья Нурузаде искала Ахада, адвокат Иманов обращался к омбудсмену, но пользы это не дало. Семья плакала, родные предполагали самый ужасный вариант, а полиция врала говоря, что Ахада у них в камерах нет.

Зачем полицейские так поступают? Адвокат считает такую форму задержания граждан умышленной и обдуманной, так как задержанный зная, что его родные тревожатся и плачут, попадает в тяжелую нравственную коллизию. Следователи требуют от задержанного подписать подсунутую ему бумажку с заранее написанными показаниями. Угрожают, издеваются, плюс к тому, задержанный тревожится о родных, зная, как они самоистязаются, ища его. Воруя людей и скрывая от родных это воровство, следователи подвергают гражданина моральной пытке, заставляя его согласиться с их условиями.

«Такая практика применяется в Азербайджане десятки лет и возмущает, что именно государство занимается фактическим воровством людей. Ни одно государственное ведомство, включая генеральную прокуратуру, призванную по долгу службы заниматься тяжелыми преступлениями, и аппарат омбудсмена ничего не делают для предотвращения кражи людей со стороны Управления по борьбе с организованной преступностью. Значит, они - формальные организации», - подытожил Ялчын Иманов.

Он сообщил о состоянии последнего украденного гражданина - Ахсана Нурузаде, с которым встречался уже после того, как из «Бандотдела» сообщили, наконец, о месте его нахождения. Ахсан чувствует себя нормально. В Апелляционный суд подана апелляционная жалоба, в которой указана незаконная форма задержания подследственного, - сообщил адвокат Иманов.

Энвер Меликов