

Будет ли новая война? 2017 Январь 25 ( Среда ) 11:23:42

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Каждый год, в ходе весеннего таяния в горах Армении и Азербайджана, небольшая группа ученых и экспертов, занимающихся нагорно-карабахским конфликтом, задает вопрос: "Будет ли война?" В этом году, карабахские обозреватели особенно мрачны , 2016 ь был плохой год, но 2017 может быть еще хуже. За четыре дня в апреле прошлого года, до 200 армян и азербайджанцев погибли в ходе самых серьезных боевых действий после 1994 года. Насилие сопровождалось шквалом дипломатической активности в течение всего лета. Стороны предварительно договорились о мерах по укреплению режима прекращения огня, заключенного еще в 1994 году, и согласились на более всеобъемлющий процесс переговоров. Но в течение последних шести месяцев, договоренности, заключенные летом медленно развалились. Ситуация в Карабахе пришла к знакомому и угнетающему сочетанию взаимных обвинений в нечестности, борьбе азербайджанской и армянской дипломатии за мелкие детали. Конечно, как сказал отец-основатель США Бенджамин Франклин, плохой мир лучше, чем хорошая война. Новый конфликт на Кавказе может привести к тысячам жертв и экономических потерь, без решения основных вопросов спора. Но существует опасность того, что стороны могут просчитаться и в конечном итоге начать войну , несмотря на здравый смысл. Договоренности, достигнутые в 1994-1995 годах после того, как было подписано соглашение о прекращении огня, выглядят все менее и менее устойчивыми. Крошечная миссия ОБСЕ по мониторингу не может решить проблему. В 1994 году 250-километровая линия соприкосновения была спешно проложена , рытьем окопов, разделив две армии. Эту линию некоторые солдаты пересекали, иногда встречались, чтобы общаться и обмениваться сигареты. Теперь это самая военизированная зона в Европе, ощетинившаяся артиллерия, ракетные установки дальнего радиуса действия, вертолеты и беспилотники. Азербайджан потратил миллиарды долларов от нефти на новые вооружения. Армяне потратили меньше, но поддерживают надежную обороноспособность, благодаря покупке российского оружия по льготным ценам. В ходе четырех дней войны в апреле 2016 года азербайджанская сторона отбила две небольшие территории, но психологический импульс, полученный азербайджанцами, гораздо больше. Восприятие успешного военного наступления помогли обратить вспять два десятилетия старого чувства унижения, и подъем патриотизма , помогли отвлечь азербайджанское население от экономического спада и падения валюты. Теперь, когда последняя дипломатическая инициатива, возглавляемая министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, застопорилась, есть соблазн для Баку начать еще одну операцию, чтобы вернуть себе новую территорию и оказать давление на армянскую сторону. Риск заключается в том, что небольшая операция неизбежно перерастет в нечто еще более серьезное, чем в прошлый раз. Азербайджанские власти будут находиться под давлением, чтобы захватить значительное количество территории, а не маленькие куски, как в последний раз. Армяне будут находиться под давлением со стороны их общественности, чтобы противостоять этому, и сорвать любые успехи, достигнутые другой стороной. Обе стороны почти наверняка переоценивают свои военные возможности. Оба недавно приобрели смертельное оружие. Армяне получили Искандеры из России, выставив их на параде в сентябре 2016 года. Это вооружение имеет диапазон 280 километров и может быть направлено на города или нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана. Это был бы отчаянный вариант, но возможен. Такой шаг также соответствует военной стратегии Армении, которая допускает упреждающие действия для сдерживания. Азербайджанцы закупил большое количество вооружения в Израиле, включая системы ПРО «Железный купол» и беспилотные летательные аппараты. Если военный контекст опасен, то политическая ситуация не лучше. Нефтяной бум в Азербайджане закончился, и экономика сильно сократилась за последний год, манат потерял 57% своей стоимости за год. В Армении президент Серж Саргсян стоит перед опасными парламентскими выборами 2 апреля, когда голосование будет завершено, его страна должна сделать переход к новой конституции, в которой исполнительная власть переходит от президента к парламенту. Это воспринимается как гамбит Саргсяня, чей второй и последний президентский срок заканчивается в 2018 году и он ищет способ сохранить власть. Оппозиция будет использовать выборы, чтобы сбросить его всеми возможными способами. Последним фактором нестабильности является избрание Дональда Трампа президентом США, продолжающийся кризис в странах ЕС, что может побудить страны Южного Кавказа вести себя более безответственно. Если будет война , то ситуацией будет трудно управлять. В апреле 2016 года, Москва договорились о прекращении огня между сторонами. Но это ошибочное мнение, что Москва дергает за ниточки в карабахском конфликте. Москва никогда не имела полный контроль в споре, возникнем в 1988 году, однако периодически поддерживала то одну или другую сторону или выступала в качестве посредника. В настоящее время Россия имеет прочные отношения с обеими странами, но ни Баку, ни Ереван не позволят ей навязать им собственную повестку дня. Том Де Ваал