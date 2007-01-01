

Творящему историю 2017 Январь 16 ( Понедельник ) 15:05:20

Azərbaycan

Джамилю Гасанлы, приглашенному профессору Шанхайского университета Мир знает писателей, участвовавших в исторических событиях, и запечатлевших их в своих произведениях. Деятели многих направлений науки тоже имеют возможность свои практические изыскания сопровождать теоретическими трудами. Можно быть известным музыкальным исполнителем и композитором одновременно. Перечень этот можно продолжить, но есть сфера человеческой деятельности, где существует четкое разделение труда. Это история: одни люди ее делают, а другие изучают. Историки, способные творить реальные исторические события и сочетать это с профессиональной наукой - большая редкость. Среди ныне живущих людей, я лично знаю только одного - нашего соотечественника Джамиля Гасанлы. 15 января профессору Гасанлы исполнилось шестьдесят пять лет. Возраст, несомненно солидный. Но, прочитав интервью, которое он дал, находясь в Шанхае, я удивился молодости духа юбиляра и его непоколебимой убежденности в том, что поведение людей в исторических обстоятельствах обязательно остается в памяти народа. Такая вера в неразрывную связь времен порождает чувство ответственности перед будущими поколениями. И это качество отличает Джамиля Гасанлы от значительной части нашей интеллигенции, которая живет, руководствуясь соображениями каждодневной конъюнктуры. Уже несколько лет над Джамилем Гасанлы нависла угроза расправы со стороны утвердившегося в стране режима; эта опасность подтверждается новыми фактами жестокого подавления любого проявления инакомыслия. И поздравляя своего друга с днем рождения, я прошу судьбу защитить единственного в мире ученого- историка, стоически стремящегося повлиять на ход исторических событий на нашей родине. Дорогой Джамиль, с высоты своего возраста я вижу, что в шестьдесят пять лет ты все еще молод, полон сил и способен осуществить все, что требует твоя деятельная натура. Желаю тебе написать еще много замечательных книг и издать их во всех развитых странах мира. Убежден, что твоя подвижническая деятельность лидера азербайджанской демократической оппозиции войдет в историю нашей страны. Ты прав, потомкам важно знать имена тех, кто говорил правду, когда многие молчали. Обнимаю тебя, с искренним уважением, Рустам Ибрагимбеков 15 января 2017 г. Лос-Анджелес