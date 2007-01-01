



Г. Ибадоглу: Некомпетентно правительство Азербайджана

2017 Январь 11 ( Среда ) 16:58:30

“Мы действительно преподаем уроки тем, кто довел экономику нашей страны до такого состояния”, - написал на своей странице в Фейсбук известный экономист Губад Ибадоглу в ответ на обвинения Ильхама Алиева, что местные экономисты некомпетентны и не стоит им учить правительство.

Ибадоглу отметил, что доказательством его слов является то, что его прогнозы 3-5 летней давности сейчас полностью сбываются.

«В отличие от команды властей, которые рассуждают и смотрят в будущее, как гадалки, наши прогнозы строятся на основе глубоких и всесторонних исследований», - подчеркнул Ибадоглу.

Он считает, что подобное заявление президента связано с растущим авторитетом местных экономистов-экспертов и это наглядно видно на фоне неудач экономической команды правительства.

«Нынешняя экономическая ситуация - яркий пример провала правительства», - заявил он.

Большая часть населения страны в повседневной жизни чувствует результаты ошибочной, безграмотной экономической политики властей, которые не способны удовлетворить даже самые минимальные потребительские нужды в такой богатой стране.

В стране с каждым годом растет безработица, бедность, преступность, количество самоубийств. Наблюдается отток капитала и самых лучших умов из Азербайджана.

«Поэтому население доверяет тем, кто точнее оценивает ситуацию, все это снижает доверие к властям и ее экономической политике», - заметил эксперт.

Следует ценить всех граждан страны, не обвинять их, а тем более занимающихся интеллектуальным трудом. С подобным отношением к интеллектуальному потенциалу страны, выйти из тяжелого социально-экономического и политического кризиса будет невозможно.

«Анализ показывают, что 12 наших предложений, представленных правительству в «Пакете неотложных мер», в настоящее время применяются властями.

Указы и распоряжения, в которых отражены и наши предложения, подписаны главой государства», - пишет он.

Более того, рекомендациями азербайджанских экономистов пользуются и правительства других стран.

В международных организациях мнение независимых экономистов Азербайджана берутся за основу и учитываются при принятии политических решений на глобальном уровне.

«Я со своей стороны заявляю, что готов участвовать в общественных дебатах с экономистами высокого ранга, представленными в правительстве Азербайджана на любую тему, касающуюся проблем азербайджанской экономики», - подчеркнул Ибадоглу. –71D-