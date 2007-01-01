ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПИСАННОМУ

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2017 Январь 10 ( Понедельник ) 10:26:56

Дорогие читатели 29 Января 2016 года я написал статью «Налоговая служба или НКВД»?

В ней давал свои предложения по реформированию налоговой системы нашей страны. Прошел ровно год, за этот год экономический кризис еще более углубился, были приняты некоторые изменения в налоговый кодекс, но никаких РЕАЛЬНЫХ изменений, как например, в таможенной сфере не произошло. И как показывает мой анализ произойти не могло.

Прежде чем объяснить почему я так считаю, хочу сделать небольшой экскурс в недавнюю историю.

Как вы все знаете, самой большой проблемой в области безопасности нашей страны стало МНБ (Министерство Национальной Безопасности).

Ответим на простой вопрос - возможно ли было реформировать МНБ изменениями в регламентах, налоговом и административном кодексе. Конечно, нет.

Для решения этой глобальной проблемы нужно было выявить и искоренить ее причины.

Одна из проблем была системной - МНБ стало слишком большой и могущественной, вторая проблема - это люди возглавлявшие эту структуру.

Президент решил системную проблему путем разделения министерства на две службы , вторую решил путем устранения прежнего руководства.

На первый взгляд такие значительные изменения должны были не лучшим образом сказаться на безопасности страны. Но что произошло на самом деле?

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ ВОССТАНОВЛЕНА и самое главное ВОССТАНОВЛЕНО ДОВЕРИЕ к самим реорганизованным органам СО СТОРОНЫ НАРОДА. Без этого вообще не может быть сильного государства.

Теперь хочу вернуться к самой большой проблеме в области экономической безопасности нашей страны МН (Министерство Налогов).

Невозможно реформировать работу это структуры путем внесения изменений в налоговый и прочие кодексы. Невозможно улучшить ее ротацией кадров, созданием новых департаментов с длинными и заумными названиями, в среде предпринимателей называемой КАРУСЕЛЬЮ.

Поручать министерству налогов помощь и заботу в развитие бизнеса тоже самое что поручить волку заботу об овцах.

Как и в случае МНБ министерство налогов должно быть ЛИКВИДИРОВАНО, а на ее месте образована СЛУЖБА или НАЛОГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ.

Также как и в случае с МНБ все руководство МН должно быть уволено, а лица причастные к коррупции и крышеванию привлечены к уголовной ответственности.

Должно быть восстановлено доверие между предпринимателями и налоговыми органами. Не могут руководить новой структурой люди, повинные в гонениях на бизнес. Руководители которые сами являясь бизнесменами и богатыми людьми не платили налогов.

Глобальный кризис требует таких же глобальных шагов по его преодолению. Шагов, которые требуют соединения политической воли и решимости одного человека.

Усилия предпринимателей, гос. служащих, всего народа не имеют смысла и шансов на реализацию, если руководством страны не будут созданы условия и выбран правильный путь развития страны.

Данное письмо, также как и предыдущее, будет отправлено Президенту Азербайджанской Республики.