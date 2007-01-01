

R.Medvedski Три кита Медведского 2017 Январь 10 ( Вторник ) 09:37:03

Azərbaycan

Как-то в ноябре 1990 года зашел в МИД. Увидел в коридоре замминистра Альберта Саламова. Он пригласил в кабинет, где познакомил меня со своим гостем, другом юности: «Знакомься Родион Иванович Медведский заместитель директора Западно-Сибирского научно-исследовательского института в Тюмени». Медведский оказался сураханским. Родился в 1936 году в семье нефтяника, окончил в 1959 году бакинский институт нефти и химии, а затем работал геологом. Буд-то, предвидя независимость страны, Медведский в беседе перешел к теме трех китов, на которых, как он говорил, должна строиться экономика будущего Азербайджана. Он назвал нефтехимию, где упор должен делаться на производство пластмасс, сельское хозяйство в центре с виноделием, и туризм, главным образом лечебный. «Я исколесил в молодости весь Азербайджан, проводя геологоразведку в поисках ископаемых и воды. Мы обнаружили более 70 лечебных источников, которые превосходят по содержанию и качеству источники в Карловых Варах. Это широкая платформа для развития лечебного туризма, который привлекателен всегда и не будет зависеть от сезонного характера», сказал ученый. В принципе Медведский был прав и последующий развал системы советского туризма и создание в годы нефтяного бума не продуманной бессистемной туристической индустрии в Азербайджане, показал свою ошибочность, если не провал. Понастроили дорогих отелей, рассчитанных на случайных туристов, которые обычно приезжают с ознакомительной поездкой. Повторной обычно не бывает. Ну, возьмем, к примеру, Джумейра в Бильгях. Отель сезонный, рассчитанный на пару летних месяцев, не чета турецким пятизвездочным и малопривлекателен как просто зона отдыха – лето короткое и ветряное, море неспокойное. В советские годы санатории и дома отдыхов в Азербайджане были лечебной направленности, что позволяло обеспечивать загрузку на 50-70% и в зимние месяцы. Кардиологические санатории в Бильгя, лечебные санатории и пансионаты в Загульба, Бузовны, Мардакяны. Даже ведомственные санатории не пустовали не в летний сезон. Здесь отдыхали пенсионеры. Апшеронский полуостров был некой всесоюзной здравницей. Сюда приезжали на лечение и отдых со всего СССР. И сегодня для развития туризма лечебный профиль должен стать стратегий – недорогой качественный, как для местных, так и приезжих. Островком такого направления пока можно назвать лишь Нафталан с нефте-грязевыми лечебными ванными. «Вы знаете, что в 19 веке с острова Мадейра завезли на Кавказ известный сорт виноградной лозы для культивации, так он прижился только в Азербайджане, от него и пошел сорт Мадраса, - далее продолжает Медведский. - Сколько мы берем с одной тонны нефти. Ну, 100 долларов. А с одной тонны вина – 4 тысячи. Чувствуете разницу. Только виноградарство может принести более миллиарда долларов в год». Медведский был прав. До Горбачевской антиалкогольной компании Азербайджан вышел на производство 2 млрд декалитров вин и соков. В это время доход от экспорта вин превысил доход от нефти, которой производилось около 9 млн. тонн. Он также говорил о создании крупных парниковых хозяйств и превращения Азербайджана в основного поставщика бахчевой и садоводческой продукции в северные регионы СССР. И, наконец, нефтехимия: «Молодой человек мир движет в сторону эры пластмассы. Пластмасса везде - в автомобилестроении, в быту, промышленности. Это стратегическое направление и сердце химической промышленности. Вот куда должны быть направлены все силы». Тогда мы еще не знали пластиковых окон, труб, ламинатов. Сейчас все они стали неотъемлемой частью жизни. И сфер их применения все расширяется. В этом смысле Азербайджан упустил время и не смог воспользоваться за годы независимости природными ресурсами, чтобы стать флагманом нефтехимии и лидером пластмассовой отрасли, начина от выпуска сырья, заканчивая готовой продукцией. Все эти годы, когда речь заходила о путях развитии страны, у меня часто перед глазами вставал Медведский с его прозорливым видением будущей экономической стратегии. Вроде бы все емко, понятно и просто. Но, к сожалению, у нас получилось все громоздко, сложно и не понятно. Родион Медведский – выдающийся ученый в области геологии и разработки месторождений нефти и газа ушел из жизни в мае 2013 года. Мехман Алиев