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Прошу слова... 2017
R.Medvedski
R.Medvedski

Три кита Медведского

2017 Январь 10 ( Вторник )  09:37:03
Azərbaycan

Как-то в ноябре 1990 года зашел в МИД.  Увидел в коридоре  замминистра Альберта Саламова. Он пригласил в кабинет, где познакомил меня со своим гостем, другом юности: «Знакомься Родион Иванович  Медведский заместитель  директора Западно-Сибирского научно-исследовательского института в Тюмени».

Медведский оказался сураханским. Родился в 1936 году в семье нефтяника, окончил  в 1959 году бакинский институт нефти и химии, а затем работал геологом. Буд-то, предвидя  независимость  страны, Медведский в беседе перешел к теме трех китов, на которых, как он говорил, должна строиться  экономика будущего Азербайджана. Он назвал нефтехимию, где упор должен делаться на производство пластмасс, сельское хозяйство в  центре с виноделием, и туризм, главным образом лечебный.

«Я исколесил в молодости весь Азербайджан,  проводя геологоразведку в поисках ископаемых и воды.  Мы обнаружили более 70 лечебных источников, которые превосходят по содержанию и качеству источники в Карловых Варах.  Это широкая платформа для развития  лечебного туризма, который привлекателен всегда и не будет зависеть от сезонного характера», сказал ученый.

В принципе Медведский был прав и последующий развал системы советского туризма и создание в годы нефтяного бума не продуманной бессистемной туристической индустрии в Азербайджане,  показал свою ошибочность, если не провал. Понастроили дорогих  отелей, рассчитанных на случайных  туристов, которые обычно приезжают с ознакомительной поездкой. Повторной обычно не бывает. Ну, возьмем, к примеру, Джумейра в  Бильгях. Отель сезонный, рассчитанный на пару летних месяцев, не чета турецким пятизвездочным и малопривлекателен как просто зона отдыха – лето короткое и ветряное, море неспокойное.

В советские годы санатории и дома отдыхов в Азербайджане  были лечебной направленности, что позволяло обеспечивать загрузку на 50-70%  и в зимние месяцы. Кардиологические санатории в Бильгя, лечебные санатории и пансионаты в Загульба, Бузовны, Мардакяны. Даже ведомственные санатории  не пустовали не в летний сезон. Здесь отдыхали пенсионеры. Апшеронский полуостров был некой всесоюзной здравницей. Сюда приезжали на лечение и отдых со всего СССР.  И сегодня для развития туризма  лечебный профиль должен стать стратегий – недорогой качественный,  как для местных, так и приезжих. Островком такого направления пока можно назвать лишь Нафталан с нефте-грязевыми лечебными ванными.

«Вы знаете, что в 19 веке с острова Мадейра завезли на Кавказ  известный сорт виноградной лозы для культивации, так он прижился только в Азербайджане, от него и пошел сорт Мадраса, - далее продолжает Медведский.  - Сколько мы берем с одной тонны нефти. Ну, 100 долларов. А с одной тонны вина – 4 тысячи. Чувствуете разницу.  Только виноградарство может принести более миллиарда долларов в год».

Медведский был прав. До Горбачевской антиалкогольной компании Азербайджан вышел на производство 2 млрд  декалитров вин и соков. В это время доход от экспорта вин превысил доход  от нефти, которой производилось  около 9 млн. тонн.

Он также говорил о создании крупных  парниковых хозяйств и превращения Азербайджана в основного поставщика бахчевой и садоводческой продукции в северные регионы СССР.

И, наконец, нефтехимия: «Молодой человек мир движет в сторону  эры пластмассы.  Пластмасса везде  - в автомобилестроении, в быту,  промышленности. Это стратегическое направление и сердце химической промышленности.  Вот куда должны быть направлены все силы».

Тогда мы еще не знали пластиковых окон, труб, ламинатов. Сейчас все они стали неотъемлемой частью  жизни. И сфер их применения все  расширяется.  В этом смысле Азербайджан  упустил время и не смог воспользоваться  за годы независимости природными ресурсами, чтобы стать флагманом нефтехимии и лидером пластмассовой отрасли, начина от выпуска сырья, заканчивая готовой продукцией.

Все эти годы, когда речь заходила о путях  развитии страны, у меня часто перед глазами вставал Медведский с его прозорливым  видением будущей экономической стратегии. Вроде бы все емко, понятно и просто.  Но, к сожалению, у нас получилось все громоздко, сложно и не понятно.

Родион Медведский – выдающийся ученый в области геологии и разработки месторождений нефти и газа ушел  из жизни в мае 2013 года.

Мехман Алиев

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