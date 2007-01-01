



О реформе образования

2017 Январь 07 ( Суббота ) 11:28:52

Реформа образования является наверное самой важной среди всех необходимых реформ, которые предстоит провести новому правительству....

Школьное образование должно быть государственным и финансироваться из средств Национального фонда. Все граждане Азербайджана должны иметь равные права на образование.

В стране должны действовать только общественные школы.

Частные школы должны быть только для детей с той или иной степенью инвалидности и также финансироваться за счет государства.

Система образования нуждается в коренной реформе, но реформа должна проводиться в несколько этапов для адаптации к новой системе действующего преподавательского состава страны.

Идеальной является финская система образования, которая последние 5-6 лет считается самой лучшей в мире и изучается многими государствами.

Финляндия тратит на каждого ученика в год 7.5 тыс. долларов. Это не высокий уровень. К примеру в США сумма составляет 8.6 тыс. долларов, при этом США по уровню качества школьного образования находится на 22 месте в мире.

Статус преподавателей

В основе финской системы стоит статус преподавателя, который считается самой высшей в обществе профессией. Зарплата преподавателей также оценивается по самой высокой шкале.

Самый высокий проходной бал среди всех университетов страны именно на поступление в педагогический университет. Свыше 10 человек на место. Профессия педагога более престижна, чем профессия юриста или врача.

Было бы целесообразно пригласить в страну группу экспертов из Финляндии для подготовки реформы образования по примеру этой страны. Подготовка к внедрению финской системы может занять 3-5 лет.

Образование может быть 11 или 12 летним. Изучение 2-х иностранных языков должно быть обязательным. Первый иностранный язык со II класса, второй с 4-5 класса.

До 8 класса образование должно быть общеобразовательным.

Дальше разделение на :

-академическое направление и

-профессионально техническое

Необходим больший упор на профессионально-техническое образование, которое дает не меньшие, а большие шансы на дальнейшее университетское образование.

Стрессовость на занятиях должна быть на нулевом уровне. Домашние задания задаются, но не проверяются. Оценки также до 8 класса не выставляются.

Преподаватель фактически ставит себя на уровень школьников и помогает им правильно мыслить, принимать решения. Преподаватель во время ведения занятия сливается с классом и ход своих мыслей передает школьникам.

Занятия носят характер обсуждений, т.е. каждый ученик участвует в обсуждениях в группах и подгруппах. Группы постоянно меняются, т.е. ученик постоянно переходит из одной группы класса (из 5-6 человек) в другую.

Школьные обеды, свежие фрукты во время перемен и тд. также должно быть бесплатным.

Университеты

Университеты должны одновременно являться научно-техническими и инновационными центрами страны. Университеты должны быть бесплатными для военнослужащих и их детей. Для других университетское образование может быть платным ( оплата может производиться из специальной кредитной линии для студентов при национальном фонде). Выпускник университета должен будет возместить сумму студенческого кредита в течении 2-5 лет.

Все граждане Азербайджана должны иметь равные права на образование.

В стране должны действовать только общественные школы.

Статус преподавателя должен быть самым высоким в обществе.

Зарплата преподавателей должна оцениваться по самой высокой шкале. Прошедшие специальные курсы и получившие сертификаты преподаватели должны получать зарплаты как минимум на уровне 1500-2000 манатов.