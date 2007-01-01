Издевательство над семьей погибшего солдата

Трудно жить в Азербайджане каждому «простому» человеку, особенно в провинциях, где люди зачастую малограмотны и не знают законы. Впрочем, граждане не обязаны разбираться во всех законодательных тонкостях, на то есть государственные служащие, обязанные работать и общаться с людьми так, чтобы в народе не появлялись сомнения в честности государственного аппарата. На деле же зачастую происходит совсем другое.

В 1999-м году военнослужащий 706-й воинской части Рафаэл Ахмедов, выполняя служебное задание попал в тяжелую автомобильную аварию и скончался. Семья покойного обращалась с просьбами в различные инстанции и спустя 10 лет, то есть в 2009 году по письменному обращению супруги президента – Мехрибан Алиевой, семье Ахмедовых был выдан документ о присуждении покойному государственного статуса шехида на основании решения Кабинета министров от 15 июля 2009 года. Об этом сказано в справке, выданной в 2014 году отцу военнослужащего Ахмедову Матлабу Евлахским отделением Госслужбы мобилизации и призыва на воинскую службу.

В Евлахском Центре социальной защиты населения приняли решение о статусе шехида к исполнению и начали выдавать семье покойного денежную компенсацию, начиная с 2009 года. Тогда семья возмутилась тому, что им не выплатят компенсацию за предыдущие десять лет, так как гибель сына произошла в 1999 году.

Спустя несколько лет Центр соцзащиты прекратил выдачу денег Ахмедовым, ссылаясь на изменения в закон о статусе шехида. Семье сказали, что их сын не должен был удостаиваться этого статуса. «…Но ведь мой сын погиб в 1999 году. Они не подчиняются вышеуказанным органам и ослушались Мехрибан ханум Алиеву, даже не подчиняются законам Президента. На них нет управы. Прошу Вас помочь нам восстановить справедливость и остановить беззаконие чиновников», - пишет в открытом письме к президенту И.Алиеву мама шехида.

Переписка семьи Ахмедовых с государственными органами переросла в судебную тяжбу, суды занимают стороны государственных ведомств, а семья покойного военнослужащего ждет повторной милости от Мехрибан Алиевой, ссылаясь на ее помощь в 2009 году.

Тщательное изучение этого дела – работа профессиональных юристов. Журналистам во всех хитросплетениях не разобраться, но ясно, что семье Ахмедовых выдали однажды желанный документ о статусе шехида, а спустя годы хотят его отобрать. Чиновники играют нервами людей. Семья покойного военнослужащего, погибшего в зоне военного конфликта при исполнении поручения командования, вправе ждать от государства последовательности в его же решениях. Судьба однажды ударила по Ахмедовым, лишив любимого ребенка. Так или иначе, но военнослужащий Рафаэл Ахмедов погиб, служа отчизне, и похоронен на Аллее шехидов Евлахского района.

«Я - инвалид второй группы. Живу в трудных условиях. Поймите, у меня тяжелая ноша - потеря сына. Вдобавок терпеть унижения в связи с сыном невыносимо», – пишет мама Рафаэла в открытом письме к президенту И. Алиеву.

Зачем государственные органы мучают семью Ахмедовых?

Бей Табун