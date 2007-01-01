Блокированная снегом дорога на Хыналыг, открыта

2017 Февраль 17 ( Пятница ) 17:26:43

В результате обильного снегопада в горах Большого Кавказа, в высокогорной части Губинского района сошло несколько лавин. В результате, на 37-м километре оказалось перекрыта дорога от Губы до самого высокогорного села Восточного Кавказа – Хыналыг (2300 м). Кроме того, оказались отрезанными еще 7 высокогорных сел.

Как сказано в сообщении госагентства «Азеравтойол», отвечающего за функционирование и строительство дорог, во второй половине дня при помощи техники дорога была расчищена и движение транcпорта восстановлено.

В то же время, «Азеравтойол» предупреждает о необходимости использования на этой дороге лишь специализированных транспортных средств.

Кроме того, синоптики обещают гололед на горных дорогах, призывая автомобилистов к осторожности. Отметим, что село Хыналыг – это один из популярных туристических маршрутов в зимнее и летнее время. -02D-