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Общество 2017
Посол США посетил ходжалинского беженца

Посол США посетил ходжалинского беженца

2017 Февраль 17 ( Пятница )  16:28:54
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 В пятницу посол США Роберт Секута встретился с беженцем из Ходжалы Тофиком Джабраиловым.

 
Как сказано в сообщении посольства, в ходе встречи посол интересовался тем, как Джабраилову удалось встать на ноги после пережитой в феврале 1992 года трагедии и создать свой малый бизнес.
 
Он выразил чувство удовлетворения от общения с человеком, не устающим что то создавать и трудиться на благо своей семьи, говорится в сообщении.
 
Где произошла эта встреча и чем именно занимается Джабраилов, в информации не сказано. -03D- 
 
 

 

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